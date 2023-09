Verzeihung, dass ich etwas prahle: Neulich hat mir meine Heimatstadt einen Preis verliehen. In der Kategorie „Klein aber fein“ hat man meinen Garten ausgezeichnet. Nicht für mein Gemüse, sondern weil es bei mir brummt und raschelt.

Angefangen bei den Brummern: Eine Wand aus Himbeeren und eine aus Brombeeren säumen meinen Garten. Beides blüht über einen langen Zeitraum hinweg.

Entspannungscoach und Bestäuber

Während ich auf meiner Schaukel ausruhe, summt es um mich so schön, dass alle Hektik von mir fällt. Dazu kann ich kiloweise Obst ernten, vespern und verwerten. Aber wenn die Honigbienen und Wildbienen schon mal da sind, bestäuben sie auch meine Paprika- und andere Gemüsepflanzen. Deshalb ist Blütenvielfalt im Gemüsegarten ein Muss.

Viele Kräuter, Stauden sowie Efeu blühen spät im Jahr und sind deshalb eine wichtige Futterquelle. Wenn Sie Blumen mit ungefüllten Blüten wählen, machen Sie es den Tieren leichter. Logisch habe ich auch klassische Edelrosen im Garten ‐ und sie werden bleiben.

Faulheit zahlt sich aus

Wenn es nun auf den Herbst zugeht und das Chaos im Garten täglich anschwillt, weil ich arbeite, ernte, koche und einkoche, versuche ich entspannt zu bleiben. Während ordentliche Menschen ihre Gärten stutzen, aufräumen und leeren, rate ich mir zur Faulheit. Das Laub und Rasenschnitt düngen dank der Regenwürmer langsam meinen Boden.

Zudem geben sie Insekten Unterschlupf. In unaufgeräumten Ecken halten Igel lieber Winterschlaf als in gekauften Hütten. In vertrockneten Stängeln warten Gelege und Larven auf ein neues Leben im Frühjahr. Von Samenständen an Gräsern und Stauden oder von vergessenen Beeren ernähren sich Vögel. Wer die Sonnenblumen einfach stehen lässt, braucht in nächster Zeit kein Futterhaus und auch keinen Fernseher. Denn dort gibt es den ganzen Tag ein schönes Programm.

Vielfalt fördert Gegenspieler

Nebenbei bekommen Schädlinge durch Vielfalt Gegenspieler. Feldwespen sammeln Kohlweißlinge ab, Spitzmäuse fressen Schnecken, Flor- und Schwebfliegen futtern Blattläuse. Marienkäferlarven fräsen außerdem Mehltau von den Blättern. Und dafür muss ich nur eins sein: faul. Machen Sie mit?

Fragen, Anregungen, Kritik? Schreiben Sie mir E-Mail [email protected] instagram @karensgaerten