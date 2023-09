Für einen autofreien Marktplatz: Protestbäume besetzen Parkplätze 

Fünf Bäumchen aus Holz haben am Donnerstagmorgen für Aufsehen am Biberacher Marktplatz gesorgt. Ausgestattet mit Rädern inklusive gelösten Parkscheinen besetzten die Protestbäume fünf Parkplätze. Es ist eine ungewöhnliche Aktion einiger Biberacher Bürgerinnen und Bürgern, die einen autofreien Marktplatz und in diesem Zuge auch mehr Grün in der Innenstadt fordern. Initiiert wurde die Aktion von Peter Schmid, ehemaliger Grünen–Stadtrat, und Jürgen Hinderhofer, Biberacher Bürger. Doch so ganz „wasserdicht“ war die künstlerische Installation nicht.

Schon morgens um 8 Uhr standen die fünf Bäumchen auf verschiedenen Parkplätzen direkt am Marktplatz. Verwundert sahen sich die Passantinnen und Passanten die Protestbäume an, blieben stehen und kamen mit den Protestlern ins Gespräch. „Das sieht ja mal cool aus“, sagt eine Biberacherin im Vorbeigehen.

Mehr Grün für die Innenstadt

„Das ist eine Aktion, die direkt aus der Bürgerschaft kommt“, sagt Peter Schmid, der auch jede Stunde vorsorglich Parkscheine für die Bäumchen löst. „Wir wollen keinen Ärger, wir wollen aber auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregen und darauf hinweisen, wie schön unser Marktplatz ohne parkende Autos wäre.“ Jede Stunde werden die Protestbäumchen auf einen anderen freien Parkplatz geschoben und neue Parkscheine gelöst.

Und wie es sich gehört, wurden für die Protest-Bäume auch Parkscheine gelöst. (Foto: Tanja Bosch )

„Das ist endlich mal eine vernünftige Aktion“, sagt der Biberacher Willi Fritz. „Auch um zu zeigen, wie es sein sollte.“ Für einen autofreien Marktplatz ist er zwar nicht, aber für mehr Grün auf jeden Fall. Dem stimmt auch ein anderer Passant zu: „Das mit dem autofreien Marktplatz wird wohl nicht funktionieren.“ Aber bei einer Begrünung der Innenstadt wäre er voll dabei. Auch eine ältere Dame aus Berlin sieht sich die Bäumchen genauer an: „In Berlin haben wir sogar mehr Grün als hier in Biberach.“

Aktion gilt als unangemeldete Versammlung

Und ab und zu fährt auch ein Auto des städtischen Ordnungsamts vorbei und beobachtet die Lage. So richtig weiß am Morgen noch keiner, wie mit dieser Situation umgegangen werden soll. „Ich bin gespannt, wie viel Toleranz das Ordnungsamt hat“, sagt Peter Schmid. Gegen 12.30 Uhr wird er dann gebeten, die Bäume zu entfernen.

„Diese Protestaktion, wie sie von den Verantwortlichen genannt wurde, ist eine nicht–angemeldete Versammlung“, sagt Andrea Appel, Pressesprecherin der Stadt Biberach. „Das hier sind immer noch Stellplätze und diese Sondernutzung ist nicht vorgesehen.“ Dabei spiele es keine Rolle, ob Parkscheine gelöst wurden oder nicht. Mit einem Bußgeld müssen die Initiatoren nicht rechnen, in beidseitigem Einverständnis wurden die Bäumchen wieder weggefahren. Eines haben die Verantwortlichen aber doch erreicht: Ein bisschen Aufmerksamkeit in der Biberacher Innenstadt.