Fünf Bezirksmeistertitel für TG-Skirennteam

In nur einem Durchgang sind bei den Bezirksmeisterschaften der alpinen Skirennläufer die Titel im Slalom vergeben worden. Widrigste Wetterbedingungen am ersten Renntag stellten alle Athleten wie auch die Ausrichter des Wettkampfs laut Mitteilung vor besondere Herausforderungen. Starkregen, Schneesturm, schwierige Pistenbedingungen machten den Slalom in Damüls am Wallisgaden (Österreich) zu einem besonderen Tag. Zahlreiche Ausfälle und die äußeren Bedingungen veranlassten die Jury zum vorzeitigen Rennabbruch. Dennoch konnten sich die Biberacher Rennläufer mit zahlreichen Podestplatzierungen sehr gut präsentieren.

Hanna Marie Osterspey und Stefan Stöferle waren an diesem Tag die schnellsten im U12-Wettbewerb und sicherten sich so die Bezirksmeistertitel. Alle starteten dabei in einem Rennen mit Kurzkipperstangen, das getrennt gewertet wurde. Letizia Vesa entschied den U8-Wettbewerb bei den Mädchen für sich. Jeweils Silber holten sich Theo Felder (U14) und Frauke Melzer, Bronze gewannen Felix Stöferle (U10) und Lena Ströbele (U16).

Bezirksmeisterin in der weiblichen Jugend wurde Finja Friedrich (U18). Bei zahlreichen Ausfällen aufgrund der ramponierten Piste reichte ein Lauf ohne grobe Fehler für den Sieg. Elias Osterspey (U16) wurde nach einem fehlerhaften Rennen Vierter. Dieselbe Platzierung erzielte Josina Friedrich (U14). Franziska Zenzen (U16) wurde Sechster, Rafael Vesa (U12) Siebter und Antonia Adamski (U10) Neunte.

Am zweiten Tag der Veranstaltung - über Nacht war mehr als 25 Zentimeter Neuschnee gefallen - mussten zunächst alle Rennläufer, Eltern und Trainer bei der Präparierung der Rennstrecke unterstützen, damit überhaupt gestartet werden konnte. Bei starkem Schneefall und Wind stand auch dieser Renntag dennoch zeitweise auf der Kippe. Das Wetter beruhigte sich aber nach und nach, sodass zwei Riesentorlauf-Durchgänge bei regulären Bedingungen stattfinden konnten.

Auch am zweiten Tag zeigten sich die TG-Rennläufer laut Mitteilung von ihrer besten Seite. Beide Bezirksmeistertitel der Schüler gingen an die TG Biberach. Sowohl Lena Ströbele (U16) als auch Elias Osterspey (U16) waren die Schnellsten und gewannen mit großem Zeitvorsprung. Jeweils Silber ging an Felix Stöferle (U10), Stefan Stöferle (U12) und Finja Friedrich (U18). Bronzemedaillen verbuchten Hanna Marie Osterspey (U12), Josina Friedrich (U14) und Frauke Melzer (U21). Noah Osterspey (U10) erreichte Platz vier, Ludwig Felder (U12) wurde Achter.

In der Teamwertung erreichten die jüngeren TG-Starter (bis U12) Rang drei. Die älteren Biberacher (U14 und älter) platzierten sich auf Rang fünf.