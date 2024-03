Führungen im Museum und Hugo-Häring-Haus

Die Sonderausstellung zu Hugo Häring im Museum Biberach informiert noch bis zum 14. April über das Leben und Schaffen des in Biberach geborenen Architekten. Im Begleitprogramm sind verschiedene Führungen geplant.

Hugo Häring gehörte als Vertreter des organhaften Bauens und als Sekretär der in Berlin gegründeten Architektenvereinigung „Der Ring“ zu den zentralen Figuren der modernen Architektur der Weimarer Zwischenkriegszeit. In Biberach, wo er die letzten Jahre seines Lebens verbrachte, hatte er darüber hinaus durch seine in Berlin geknüpften Kontakte zu internationalen Künstlerinnen und Künstlern einen wichtigen Einfluss auf die lokale moderne Kunstbewegung. Überspitzt kann man sagen, dass Hugo Häring die Moderne nicht nur für die Architektur, sondern auch für die bildende Kunst nach Biberach gebracht hat.

Führungen durch die Sonderausstellung im Museum gibt es an den Sonntagen, 17. und 24. März, jeweils um 11.15 Uhr. Teilnehmer erleben zentrale Elemente von Härings Architektur. Ausgestellt sind digitalisierte eigenhändige Zeichnungen Härings aus dem Hugo-Häring-Archiv der Akademie der Künste. Sie werden um zeitgenössische und aktuelle Fotografien von Härings wichtigsten Bauten, Architekturmodellen und eine 3D-Visualisierung ergänzt. Interessierte können am Donnerstag, 21. März, ab 18 Uhr an der After-Work-Führung durch die Sonderausstellung im Museum teilnehmen.

Anlässlich der Ausstellung ermöglicht die Hugo Häring Gesellschaft am Sonntag, 17. März, um 15 Uhr eine Führung durch das Hugo-Häring-Haus, Mettenberger Weg 17. Mit den beiden 1949 bis 1950 erbauten Wohnhäusern für die Fabrikantenfamilie Schmitz im Mettenberger Weg 15 und 17 hat Häring letztmalig seine Architekturtheorie in gebaute Wirklichkeit umgesetzt. Außerdem sind im Hugo-Häring-Haus Prototypen von Möbeln zu sehen, die Häring nach 1945 schuf.

Für die Angebote ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Führung im Hugo-Häring-Haus ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Alle weiteren Führungen kosten jeweils den Museumseintritt plus einen Euro.