Führungen durch Sonderausstellung gibt es donnerstags und sonntags

Die Sonderausstellung „Nationalsozialismus in Biberach“ ist noch bis 15. Oktober im Museum Biberach zu sehen. Öffentliche Führungen durch die Ausstellung werden jeweils donnerstags um 18 Uhr und sonntags um 11 und 15 Uhr angeboten. Die Diktatur des Nationalsozialismus kam nicht wie eine Naturkatastrophe über die Stadt Biberach. 1932 und 1933 lagen hier die Wahlergebnisse der NSDAP höher als im Landesdurchschnitt. Das Museum Biberach legt in der Sonderausstellung dar, wie Biberacher zu Opfern und Tätern wurden. In der Ausstellung werden unter anderem Alltagsgegenstände, Kinderspielzeug sowie authentisches Foto– und Filmmaterial zum Teil sogar in Farbe gezeigt.

Weitere Informationen zur Ausstellung finden sich unter www.museum-biberach.de/ausstellungen.