Führungen durch die Sonderausstellung

Die Sonderausstellung „Nationalsozialismus in Biberach“ ist noch bis zum 15. Oktober im Museum zu sehen. Die nächsten öffentlichen Führungen durch die Ausstellung werden am Donnerstag, 31. August, 18 Uhr, und am Sonntag, 3. September, sowohl um 11 als auch um 15 Uhr angeboten.

Um Krieg zu führen, brauchte es Menschen. Menschen, die daheim gefehlt haben. Nicht nur in den Familien, auch in der Landwirtschaft und Industrie zuhause. Von 1939 bis 1945 wurden mehr als 17 Millionen Männer einberufen. Wer konnte diese Lücke füllen? Die Antwort: Zwangsarbeiter oder auch „Fremdarbeiter“. Wer waren diese Menschen? Es handelte sich um Kriegsgefangene, Internierte und später KZ–Häftlinge. Männer, Frauen und Kinder. Die meisten kamen aus Polen und der damaligen Sowjetunion. Des Weiteren auch aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Italien.

Auch das Wirtschaftsleben Biberachs hätte während des Krieges ohne ausländische Arbeitskräfte nicht funktioniert. Nach der Bevölkerungsstatistik vom 31. Dezember 1942 gab es in Biberach „106 kasernierte ausländische Arbeitskräfte“. Untergebracht waren diese in fünf Unterkünften: in der Wanderarbeitsstätte, im Rössle in Bergerhausen, in Birkendorf, in der Reichsarbeitsdienst–Baracke Gaisentalhof und im Tannkeller. Ab Juni 1942 mussten die Betriebe selbst für die Unterbringung sorgen, doch die fünf Lager bestanden wohl noch bis 1944.