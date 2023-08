Eine Führungen durch den Wieland–Park bietet die Wieland–Gesellschaft an. Am Samstag, 26. August, 15 Uhr, findet die nächste Führung statt. Es gibt sehr viel zu erzählen im Wieland–Park: über die neue Wieland–Figur und warum sie „im Sturm“ steht, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem informiert der Verein bei der Fphrung über klassische Gartengestaltung und über die Gartenarchitektur von Hans Dieter Schaal sowie über Wielands Liebe zur Natur, die ein Zitat des Dichters zeigt, das in Stein neben seinem Gartenhaus gesetzt wurde: „Es geht doch, sagt mir was ihr wollt, nichts über Wald und Gartenleben…“

Barbara Leuchten und Regina Vogel, beide von der Wieland–Gesellschaft, führen gemeinsam durch den Park. Weitere Termine sind am 9. und 30. September sowie am 14. Oktober. Los geht’s an allen Samstagen um 15 Uhr.Jede Führung dauert etwa eine Stunde. Am 26. August sind, wenn gewünscht, auch Sonderführungen für Gruppen möglich. Treffpunkt ist jeweils am Eingang zum Wieland–Park an der Saudengasse bei der Figur „Wieland im Sturm“.

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Teilnehmen können bis zu 20 Personen. Die Führungen sind kostenlos, Spenden sind aber willkommen. Weitere Informationen gibt es unter www.wieland–gesellschaft.de/Wieland–Park