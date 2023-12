Führung im Museum Biberach bietet Einblicke in moderne Kunst

Was ist Kunst? Und was macht moderne Kunst aus? Wie kann man sie verstehen? In einer interaktiven Führung mit Hermann Schnirring am Samstag, 13. Januar, um 15 Uhr erhalten Besucherinnen und Besucher einen Einblick in ausgewählte moderne Kunstwerke aus der Sammlung des Museums. Im Anschluss haben die Besucher die Möglichkeit, selbst ein Kunstwerk auszusuchen, das sie nicht verstehen oder zu dem sie Fragen haben, um mehr über die Intentionen der Künstlerinnen und Künstler zu erfahren. Es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich, der Eintritt ist frei. Eine zweite Führung wird am 3. Februar stattfinden.