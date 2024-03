Führung durch die Ausstellung „Lager Lindele - Leben hinter Stacheldraht“

Vor 79 Jahren, am 23. April wurde das Lager Lindele in Biberach von französischen Truppen befreit. In dem Lager, das zuerst als Kaserne angelegt war, wurden ab 1940 Kriegsgefangene verschiedener Nationalitäten untergebracht und später Männer, Frauen und Kinder von den Kanalinseln, vorwiegend von Guernsey, interniert.

Seit einem Jahr erinnert die neu geschaffene Gedenkstätte mit der Schad-Skulptur „Der Schrei“ vor dem Eingang zur Hochschule für Polizei (HfP, Birkenharder Straße 61) an dieses Ereignis. Der Freundeskreis Guernsey im Verein Städte Partner Biberach wird am Dienstag, 23. April, um 16 Uhr an dieser Gedenkstätte mit einer kurzen öffentlichen Feier an den Jahrestag der Befreiung erinnern und der Menschen gedenken, die im Lager gefangen waren, sowie an diejenigen, die während der Gefangenschaft und Internierung gestorben sind.

Im Anschluss daran bietet der Freundeskreis Guernsey um 16.30 Uhr eine Führung durch die Dauerausstellung „Lager Lindele - Leben hinter Stacheldraht“ in der Hochschule für Polizei an. Die Teilnehmerzahl für die Führung ist begrenzt. Zudem wird der Zugang zur HfP kontrolliert, sodass eine Voranmeldung beim Freundeskreis Guernsey erforderlich ist.

Helga Reiser vom Freundeskreis Guernsey nimmt Voranmeldungen ab sofort entgegen unter der Telefonnummer 07351/73113 oder per Mail an [email protected].