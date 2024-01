Führung durch das Hugo-Häring-Haus zur Sonderausstellung

Siegfried Kopf-Jasiński, zweiter Vorsitzender der Hugo-Häring-Gesellschaft, führt am Sonntag, 28. Januar, um 15 Uhr durch das Hugo-Häring-Haus im Mettenberger Weg 17 in Biberach. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Die Führung wird anlässlich der Sonderausstellung „Hugo Häring. Die Welt ist noch nicht ganz fertig“ angeboten. Dabei sind auch alle Zeitzeugen eingeladen, die noch Kontakte zur Familie Schmitz hatten, die Familie Schmitz in den Häusern besucht haben oder auf anderen Wegen, zum Beispiel als Handwerker, einen Bezug zu den Häring-Häusern hatten. Die Hugo-Häring-Gesellschaft ist auch interessiert an Fotos, Berichten und Ähnlichem.

Kopf-Jasiński wird laut Ankündigung bei der Führung auch auf den Bauherrn der Häring-Häuser in Biberach, Guido Schmitz, eingehen. Als Inhaber der gleichnamigen Seidenweberei in Biberach war Schmitz „Unternehmer und Menschenfreund“, wie Band 8 der „Biberacher Studien“ tituliert.

Schmitz war als Arbeitgeber sehr sozial eingestellt. Bevor er 1950 von Hugo Häring Wohnhäuser für seine Familie bauen ließ, hatte er in den 1920er-Jahren eine Siedlung für seine Arbeiter am Galgenberg errichten lassen, deren Entwurf auf den Architekten Adolf Schmitthenner zurückgeht. Schmitz war Kunstliebhaber und an fernöstlicher Kultur und Architektur interessiert. Insofern teilte er Interessen mit Hugo Häring - was erklärt, warum im Haus im Mettenberger Weg japanische Architekturelemente zu finden sind.

Nach der eigentlichen Führung besteht die Gelegenheit zum Gespräch über diese Themen.