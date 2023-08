Der FV Biberach hat einen Fehlstart in die neue Verbandsliga–Saison hingelegt. Spielertrainer Oliver Wild ärgerte sich nach dem 1:2 (0:1) bei Aufsteiger GSV Maichingen über „eine total vermeidbare Niederlage“.

Gerade einmal 90 Sekunden waren gespielt, als der Gesang– und Sportverein aus Sindelfingen den Biberachern erstmals die Laune verdarb und durch einen direkt verwandelten Freistoß in Führung ging. Anschließend waren die Rollen klar verteilt: Maichingen verteidigte sein Tor leidenschaftlich und Biberach rannte ebenso leidenschaftlich an. Doch aus seiner drückenden Überlegenheit konnte der FV kein Kapital schlagen und verzeichnete bis auf einen Fernschuss von Jan Diamant keine Torannäherung. Die beiden Angreifer Jonathan Hummler und Kai Luibrand wurden nicht in Szene gesetzt. Alle vielversprechenden Angriffsversuche blockte die Defensive des GSV ab, sodass sich für die Gäste keine gefährlichen Strafraumsituationen ergaben. Auf der anderen Seite verbuchten auch die Gastgeber keinen weiteren gefährlichen Vorstoß.

Kurz vor der Pause musste Wild bereits ein erstes Mal wechseln, nachdem Innenverteidiger Tim Schneider mit seinem Gegenspieler zusammengerasselt war und mit einem dicken Auge und einem Brummschädel für Sebastian Odemer Platz machen musste. Schneider erholte sich recht schnell, sodass wohl keine langwierige Verletzung zu befürchten ist.

Zum zweiten Durchgang brachte Wild Kevin Wistuba auf der Sechs für Jan Diamant. Wistuba, mit etwas Rückstand nach zweieinhalb Wochen Urlaub, führte sich gleich mit einem guten 25–Meter–Schuss gut ein. Derweil zog sich Maichingen noch weiter zurück. Dem Ausgleich ganz nah war in der 55. Minute dann Kapitän Hummler, als er nach einer Münst–Ecke knapp vorbeiköpfte.

„Der Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als verdient gewesen“, sagte Wild, der dann kurze Zeit später eine Schrecksekunde überstehen musste, als die Gastgeber mal wieder vor dem FV–Tor auftauchten und Aluminium trafen. Direkt im Gegenzug gelang Wistuba das ersehnte 1:1. Nach einem Einwurf von Manuel Münst legte Hummler per Kopf zurück und Wistuba traf aus spitzem Winkel (68.).

„Anschließend war es eigentlich ein Spiel auf ein Tor und der Gegner schien sich mit dem 1:1 zufrieden zu geben“, sagte Wild. Doch es kam anders. In der 83. Minute geriet ein Biberacher Freistoß zu kurz und nach einer Kopfballabwehr liefen plötzlich drei Maichinger auf einen Biberacher Abwehrspieler zu. FV–Keeper Alexander Beck konnte den abermaligen Rückstand nicht verhindern.

Nun bleiben dem FV fünf Tage und drei Trainingseinheiten, um den Fehlstart zu verarbeiten. Bereits am Freitag um 19 Uhr geht es dann mit dem Heimspiel gegen den VfL Pfullingen weiter.

GSV Maichingen — FV Biberach 2:1 (1:0). FV: Beck — Biesinger (84. Grundei), Nikolic, Schneider (42. Odemer), Wilpert — Münst, Baier (84. Wild), J. Diamant (46. Wistuba), Schwarz — Hummler, Luibrand. Tore: 1:0 Michael Klauß (82.), 1:1 Kevin Wistuba (68.), 2:1 Alim Göler (83.). SR: Burak Kurban (Altingen). Z.: 250.