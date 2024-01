Fristen für Stickstoffproben starten im Februar

Laut Düngeverordnung müssen Landwirte vor dem Düngen ihren Düngebedarf errechnen. Die Düngebedarfsberechnung erfolgt idealerweise anhand der Werte der eigenen Nmin-Proben, wie das Landratsamt Biberach mitteilt. Daher empfehle das Landwirtschaftsamt allen Landwirten, Nmin-Proben zu ziehen oder ziehen zu lassen.

Für Landwirte, deren Flächen in Wasserschutzgebieten ausgleichsberechtigt sind, sei das Ziehen der Bodenproben Pflicht. Seit 2021 sei eine Bodenprobe zur Ermittlung des im Boden verfügbaren Stickstoffs außerdem in Nitratgebieten nach Paragraf 13a DüV („rote Gebiete“) vorgeschrieben. Die Probenahme ist nach Angaben des Landratsamts für jeden Schlag beziehungsweise jede Bewirtschaftungseinheit vorgeschrieben, außer auf Grünland, Dauergrünland und mehrschnittigem Feldfutter.

Die Beprobung der Winterungen ist vom 1. Februar bis zum 30. April, die Beprobung der Sommerungen vom 15. Februar bis zum 30. April, von Kartoffeln vom 15. Februar bis zum 15. Juni und die von Mais vom 15. März bis zum 30. Juni möglich.

Es ist dem Biberacher Landratsamt zufolge darauf zu achten, dass die Bodenprobe erst kurz vor der ersten Düngungsmaßnahme gezogen wird. In Wasserschutzgebieten ist bei Mais die späte Nmin-Methode im Vier-Blatt-Stadium des Mais vorgeschrieben, der Beprobungszeitraum ist hier vom 30. April bis zum 30.Juni.

An folgenden Sammelstellen können die Proben abgegeben werden: in Biberach, Laupheim, Riedlingen, Uttenweiler und Erolzheim bei der jeweiligen Baywa AG, in Reinstetten am Raiffeisen-Lagerhaus, in Unteressendorf bei BAG, in Schemmerhofen im Landwirtschaftlichen Lagerhaus Pappelau, in Füramoos bei Franz Hörnle, in Bonlanden bei Anton Ziesel, in Dunzenhausen bei Rupert Härle, in Neufra bei Peter Baisch, in Obermarchtal bei Norbert Munding, in Hausen o. U. bei Wolfgang Rommel und in Machtolsheim beim Labor Doktor Lehle.

An allen Sammelstellen können Landwirte Formulare, Probebehälter und Bohrstöcke ausleihen.

Fragen beantworten das Landratsamt Biberach – Landwirtschaftsamt unter den Telefonnummern 07351/526712 bis 07351/526719 – und der Maschinenring Biberach-Ehingen unter der Telefonnummer 07351/1882610.