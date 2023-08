Frist für AKE–Quiz endet am Freitag

Die Einsendefrist für das Jubiläumsquiz des Arbeitskreises Entwicklungspolitik (AKE) anlässlich seines 50–jährigen Bestehens geht diese Woche zu Ende. Wer mit dem möglichst richtig ausgefüllten Fragebogen noch gewinnen will, muss ihn bis Freitag, 1. September, (Poststempel) zurücksenden.

Als Hauptpreise locken mehrere viertägige Berlinfahrten für zwei Personen, ein zusammenfaltbares Fahrrad und ein Fairphone 4 mit 5G Speed. Auch eine Familien-Öchsle–Fahrt, interessante Bücher zu Afrika, Asien und Lateinamerika sowie zehn Einkaufsgutscheine für die Weltläden in Biberach und Laupheim sowie für Second–Hand–Shops im Landkreis können gewonnen werden.

Mit dem Jubiläumsquiz soll insbesondere dazu angeregt werden, verstärkt über die friedensgefährdende Kluft zwischen Arm und Reich in der Welt sowie gerechtigkeitsfördernde Veränderungsmöglichkeiten nachzudenken. Fragebogen–Faltblätter zum Mitspielen liegen in Biberach zum Beispiel noch im Rathaus–Foyer, in den Buchhandlungen, im Weltladen aber auch in der Stadtbücherei aus.