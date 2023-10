Frischer Wind im Team des Jugendhauses 9teen

Das Biberacher Jugendhaus 9teen sieht mit einem weinenden und einem lachenden Auge den Veränderungen im Team entgegen. Ein Personalwechsel im Jugendhausteam stand an und sorgt für frischen Wind. Dies teilen die Verantwortlichen des Jugendhauses mit. Kollegen wie Jugendliche des Jugendhauses bedauerten den Abschied und Jobwechsel von Muhamet Zahaj alias „Muhi“, bei einer Abschiedsfeier im vertrauten Kreis der Jugendhausbesucher wurde seine langjährige und wertvolle Arbeit gewürdigt, die bei vielen Biberacher Jugendlichen positiven Spuren hinterlassen hat. Neuer pädagogischer Mitarbeiter im Team ist Daniel Sanders. „Ich bin sehr gespannt, was die kommenden Monate bringen. So ein Wechsel heißt oft Altes gehen zu lassen beziehungsweise Neues auszuprobieren, da Muhis Arbeit nicht einfach so ersetzt werden kann“, sagt Jugendhausleiterin Isabel Schulz. „Das bringt aber auch viele neue Möglichkeiten und spannende Begegnungen mit unseren Jugendlichen. Ich freue mich auf Daniel und das frische Team.“ Denn nicht nur Daniel stieß neu hinzu. Seit August bereichert Priska Müller das Jugendhausteam als Urlaubs- und Krankheitsvertretung und im Oktober trat Julian Billwiller seinen Bundesfreiwilligendienst im Jugendhaus an. Somit ist das Team wieder vollzählig und voll neuer Energie.