Fridays for Future machen aus Parkplatz einen Ort für Menschen

Fridays for Future Biberach verwandeln einen Parkplatz in Biberach zu einem Treffpunkt. Die Ortsgruppe von Fridays for Future zeigt am Samstag, 28. Oktober, eine alternative Nutzung der Parkplätze auf dem Marktplatz auf, teilt die Gruppe mit..

Zwischen 9 und 12 Uhr werden die Parkplätze am Marktplatz mit Essen, Getränken, Spielen, Musik und Kunst in einen Ort verwandelt, der zum Verweilen einlädt. Die Aktivisten zeigen mit der Aktion, dass Klimaschutzmaßnahmen in erster Linie den Menschen zugutekommen, heißt es weiter.

„Durch den Wegfall von Parkplätzen schaffen wir vor allem Platz für eine lebenswerte Innenstadt“, begründet Theo Döllmann (20) die Aktion. Mit der temporären Umgestaltung der Parkflächen möchte Fridays for Future die Angst vor Neugestaltung der Städte nehmen. Aus Gesprächen mit Passant:innen bei ähnlichen Aktionen kennt Döllmann die Bedenken. „Wir wollen niemandem die Mobilität wegnehmen oder alle Autos verbieten, wir müssen dennoch den Verkehr drastisch neu denken.“ Die Aktivisten begründen ihre Forderungen mit einer Studie des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie.

Laut dieser muss der Autobestand in den Städten bis 2035 auf ein Drittel des heutigen Bestands reduziert werden, um einen gerechten Beitrag zum Pariser 1,5°C-Abkommen zu leisten. „Dafür brauchen wir Push-Faktoren, wie die Reduzierung von Parkplätzen in der Innenstadt“, erklärt Aktivistin Carolin Schäfer (20). In Tübingen habe es ein ähnliches Projekt mit sehr positiver Resonanz gegeben.