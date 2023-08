Fridays for Future fordert autofreien Marktplatz in Biberach

Fridays for Future Biberach ruft gemeinsam mit „Ohne Kerosin nach Bayern“ am Donnerstag, 31. August, zu einer Demonstration auf dem Marktplatz in Biberach auf. Die Gruppen fordern einen autofreien Marktplatz in Biberach, wie sie in einem Schreiben mitteilen.

Von 10 bis 11 Uhr möchten sie mit einem gemeinsamen Frühstück und inhaltlichen Reden zeigen, wie die zusätzliche Fläche auf einem autofreien Marktplatz von Biberacherinnen und Biberachern genutzt werden kann. Dazu laden sie alle Bürgerinnen und Bürger ein.

„Wir wollen, dass dieser zentrale Platz in Biberach von den Bürgerinnen und Bürgern zum Leben, und nicht nur zum Parken genutzt werden kann“, erklärt Theo Döllmann die Forderungen der Ortsgruppe von Fridays for Future. Bedenken wegen Barrierefreiheit sieht er wegen der Busanbindung keine: „Gerade in einer kleinen Innenstadt wie in Biberach ist dennoch der gesamte Innenstadtbereich gut erreichbar. Auch für Menschen, die nicht so weit gehen können.“

Versuche in anderen Städten zeigten, dass autofreie Innenstädte nicht nur den Bürgern zugutekommen. Durch die gesteigerte Aufenthaltsqualität profitiere der lokale Einzelhandel. Bänke und Bäume würden im Gegensatz zu heißen Parkplätzen zum Verweilen einladen. „Dort, wo jetzt Autos stehen, können in Zukunft Kinder spielen, Cafés ihre Tische aufstellen oder Bänke zu einer Pause einladen. Wäre das nicht ein schöner Ort, der zu einem sozialen Zentrum der Stadt werden kann?“, fragt die Aktivistin Carolin Schäfer.