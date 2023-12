Fridays for Future demonstriert am 14. Dezember auf dem Biberacher Marktplatz

Biberach

Fridays for Future demonstriert am 14. Dezember auf dem Biberacher Marktplatz

Biberach / Lesedauer: 1 min

Fridays for Future Biberach demonstriert am Donnerstag, 14. Dezember, um 18 Uhr gemeinsam mit dem BUND und den Omas for Future auf den Parkplätzen des Biberacher Marktplatzes für einen autofreien und grünen Markplatz.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 11:05 Von: sz