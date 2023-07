Freunde aus Guernsey geben mitreißendes Konzert

Das war eine Sternstunde des diesjährigen Schützenfestes: Drei Ensembles des Guernsey Music Centres haben in der voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Martin ein mitreißendes Konzert gegeben. Nach der ersten Zugabe, drei Strophen von „Rund um mich her“, gemeinsam musiziert von Chor, Orchester und Publikum applaudierten die Besucher begeistert.

Bei der Planung ihres Besuchs zum Biberacher Schützenfest hatten die Freunde aus Guernsey eine Idee: Statt die strapaziöse Bus–Fährkombination auf sich zu nehmen, charterten die 70 jungen Musiker und 9 Lehrerinnen und Lehrer einen Direktflug nach Memmingen. Der Freundeskreis Guernsey im Verein Städte Partner Biberach unter Federführung von Helga Reiser organisierte die Reise. Das Instrumentarium reiste per LKW.

Nach ihren „Einsätzen“ im Gottesdienst am Schützensonntag und beim bunten Festzug erwartete in der Stadtpfarrkirche St. Martin ein großes Publikum die jungen Musikerinnen und Musiker. Schon vor dem ersten Ton war die Atmosphäre gespannt und emotionsgeladen. Dekan Stefan Ruf begrüßte die Gäste, Rotraud Rebmann, seit vielen Jahren eine feste Größe beim Verein Städte Partner, übersetzte wie immer flüssig und ein wenig augenzwinkernd.

Das gut besetzte, ganz in schwarz gekleidete Youth Orchestra gab unter der Leitung von Neill Hadden mit einem Arrangement von Brian Tylers „Formula One“ gleich einen fulminanten Startschuss: Auf Zeichen durfte das Publikum mit vokalem Motorengeheul das Instrumentarium ergänzen. Schostakowitschs berühmter Walzer Nr. 2 c–moll bot den einzelnen Registern, aber auch verschiedenen Instrumentalsolisten Gelegenheit, ihr Können zu präsentieren. Alle waren mit Feuereifer bei der Sache. John Powells „How to Train Your Dragon“ schließlich bot ein schönes Oboensolo und „großes Kino“ am Schluss.

Die etwa 50 Mitglieder des Youth Choir unter der Leitung von Rachel Wright begeisterten gleich zu Beginn ihres Auftritts im traditionellen englischen nursery rhyme (Kinderlied) „Sing a song of Sixpence“ mit allen Eigenschaften, die ein gutes Vokalensemble ausmachen: glasklare Aussprache, makellose Intonation, wunderschöne und gut geführte Stimmen und — dank auswendig gesungenem Vortrag — permanenter Sichtkontakt zur Dirigentin. Der zweite Beitrag, „Sleep“ von Eric Whitacre, so erzählte die Dirigentin Rachel Wright, sei das absolute Lieblingsstück des Chormitglieds Archie. Der durfte dann auch die Leitung übernehmen, tat das mit einfühlsamen Bewegungen und wurde am Ende von Chor und Publikum gefeiert. Die beiden folgenden Stücke hielten absolut das Qualitätsniveau und zeugen von Rachel Wrights Top–Chorarbeit.

Musikschulleiter Tim Wright übernahm mit seiner Concert Wind Band die drei letzten Programmpunkte. Launig moderierte er den 1870 entstandenen Militärmarsch „Wings“ an, in dem eine englische und — im Trio — eine deutsche Melodie verarbeitet sind. „Dallas“, eine der größten Soap Operas der achtziger Jahre, wurde mit seinem Fanfarenthema wieder präsent. Strahlendes Blech und präzise spielende Schlagzeuger machten die Nummer zu einem echten Brüller. Am Schluss dann ein Arrangement von John Barrys 1966 entstandener Musik zum Film „Born free“. Hier, wie schon bei den vorangehenden Werken, überzeugten ganz besonders der junge Solotrompeter und das Hornregister.

Der Beifall des Publikums führten zur Zugabe „Rund um mich her“, über deren euphorisierende Wirkung eingangs schon berichtet wurde. Witzig dabei: Nach dem komplett auswendig gesungenen Programm sah man jetzt den Chor mit gezückten Handys auf der Suche nach dem langen Text. Verschiedene Dankesworte und Präsente gingen von der Riß an den Kanal und zurück, großer Jubel führte zu einer zweiten Zugabe, bevor sich dann St. Martin sehr langsam leerte. What a wonderful concert!