Die Kanu-Abteilung der TG Biberach veranstaltet am Samstag, 27. Januar, die 25. Ausgabe ihres Filmabends in der Biberacher Stadtbücherei. Gezeigt werden Filme über das Paddeln aus Österreich, Schweden, Kanada, Norwegen und Elba.

Der Kanu-Filmabend steht unter dem Motto „Die schönsten Touren beginnen mit einem Paddelschlag“. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro. Die Filme stammen allesamt von Mitgliedern der Abteilung, die ihre Kanu-Abenteuer filmisch dokumentiert haben.

Filmabend soll Lust aufs Kanufahren machen

Der Abteilungsleiter der Kanu-Abteilung, Hans-Joachim Compter, erzählt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ von der Geschichte des Filmabends. Das erste Mal fand dieser im Jahr 2000 im Komödienhaus statt. Inzwischen sind die Filmabende eine feste Tradition.

Zur ersten Veranstaltung luden die Organisatoren den Filmemacher und begeisterten Kanusportler Hans Memminger ein. „Uns gab es noch nicht lange und wir haben überlegt, was man im Winter Kanu-bezogen machen könnte“, erinnert sich Compter. Der Filmabend sollte quasi als Werbung für die damals neu-gegründete Kanu-Abteilung dienen.

715 Kilometer zu Wasser durch Nordamerika

Seit jeher findet an jedem letzten Samstag im Januar das Mini-Filmfest statt. Nach der ersten Ausgabe mit Stargast Memminger wechselte die Veranstaltung den Ort und fand seitdem immer in der Biberacher Stadtbücherei statt. Compter ist besonders stolz darauf, dass der Filmabend noch kein einziges Mal ausgefallen ist. Während der Corona-Pandemie mussten die Kanufreunde sich dafür jedoch einiges einfallen lassen: 2021 fand der Abend digital statt, 2022 musste er auf April verschoben werden.

Der Abteilungsleiter wird am Samstag einen eigenen Film präsentieren. Er war im Sommer 2023 für drei Wochen im Yukon-Territorium in Kanada unterwegs. In 17 Tagen legten er und seine „Mitpaddler“ rund 715 Kilometer auf dem Wasser zurück und durchquerten dabei ein Mal das gesamte, menschenleere aber dennoch malerische Gebiet an der Grenze zu Alaska. Diese Reise hielt Compter auf rund sechs Stunden Videomaterial fest, das er für die Vorstellung am Samstag auf eine knappe halbe Stunde kürzte.

Fremdes und Vertrautes aus aufregender Perspektive

Der Hobby-Paddler freut sich sehr über die vielen verschiedenen Orte, die die Zuschauer am Samstag zu sehen bekommen. „Wir haben eine sehr gute Mischung aus exotischen Ländern, aber auch aus der Heimat.“ Neben dem Yukon-Film zeigt Peter Ludwig einen Film von seiner Reise über mehrere österreichische Seen. Büchereileiter Frank Raumel zeigt gleich drei Filme von Reisen nach Schweden, Norwegen und einmal rund um die Insel Elba.