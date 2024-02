In gut vier Monaten entscheiden die rund 162.000 Wähler im Landkreis Biberach über die Zusammensetzung des Kreistags für die kommenden fünf Jahre. Wir haben bei den im Kreistag vertretenen Parteien und Wählervereinigungen nachgefragt, wie die Kandidatensuche läuft und wie sie die Wähler für sich gewinnen wollen.

Ich finde, es ist sogar eine Verpflichtung. Werner Binder

„Wir konnten schon viele Bewerberinnen und Bewerber finden, sind aber immer noch auf der Suche. So ganz einfach ist die Bewerbergewinnung leider nicht“, berichtet Werner Binder, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler-Vereinigung (FWV). Dabei ist der Bürgermeister der Gemeinde Uttenweiler überzeugt, dass sich kommunalpolitisches Engagement lohnt und enorm wichtig ist:

„Unser demokratisches Staatswesen ist auf Bürgerinnen und Bürger angewiesen, die sich ehrenamtlich als Mandatsträger in den verschiedenen Gremien engagieren. Dies gilt für den Ortschaftsrat, den Gemeinderat oder aber auch für den Kreistag. Es ist eine wunderschöne Aufgabe, Verantwortung für unseren tollen Landkreis Biberach zu übernehmen und die weitere zukünftige Entwicklung mitzugestalten. Ich finde, es ist sogar eine Verpflichtung.“

Zwei Kreisräte kandidieren nicht mehr

Binder sitzt seit 2019 im Kreistag. Im Juli 2022 folgte er als Vorsitzender der mit 14 Mandatsträgern zweitgrößten Fraktion im Kreistag auf Mario Glaser. Die Fraktion wird sich in ihrer Zusammensetzung definitiv verändern, da sowohl Charlotte Mayenberger aus Bad Buchau als auch Peter Fromm aus Wain nicht mehr kandidieren werden und somit nach 16 beziehungsweise 20 Jahren aus dem Gremium ausscheiden.

„Beide haben sich nun jahrelang für den Landkreis Biberach ehrenamtlich und sehr engagiert eingebracht. Dafür gebührt beiden ein großes Dankeschön“, würdigt Binder seine beiden Mitstreiter.

Wenn Binder und seine Fraktionskollegen in den acht Wahlkreisen um Kandidaten für ihre Wahlvorschläge werben und mit Wählern ins Gespräch kommen, müssen sie oft auch mit einem Missverständnis aufräumen: „Die Freie Wähler-Vereinigung im Landkreis Biberach ist keine Partei und hat mit der Partei Freie Wähler nichts zu tun. Wir sind ein Zusammenschluss unabhängiger Bürgerinnen und Bürger, die parteilos und somit frei von parteipolitischen Zwängen Kommunalpolitik mit Herz und Verstand und damit sachorientiert betreiben.“

In drei Wahlkreisen ist der Bedarf am größten

Binder berichtet, dass noch in allen Wahlkreisen Plätze auf den Listen frei seien. In den Wahlbezirken Illertal, Bad Buchau/Bad Schussenried und Biberach Land sei der Bedarf noch größer. Ein erstes Treffen wird am Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr in Bad Schussenried-Steinhausen im Gasthaus Linde ab 19 Uhr stattfinden. „Die einzelnen Wahlbezirke entscheiden dann selbst, ob weitere Treffen oder Veranstaltungen organisiert werden“, so Binder.