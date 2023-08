Dass im Betreuungsbereich zu wenig Fachkräfte vorhanden sind, liegt aus Sicht der Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler (FW) auch an den starren Bedarfskonzepten. Hier wünschen sich Fraktionsvorsitzende Stefanie Etzinger und ihre Stellvertreterin Flavia Gutermann mehr Flexibilität. Im SZ–Sommergespräch erklären sie auch, wo und wie in Biberach gespart werden könnte.

Sparkurs: Für die anstehende Haushaltskonsolidierung wünschen sich die FW laut Etzinger eine „gleichmäßige Verteilung des Sparkurses auf alle Bereiche“. Damit dies langfristig etwas bringe, dürfe man sich nicht auf Einzelmaßnahmen konzentrieren. „Gerade bei Bauprojekten müssen wir uns vom immer wieder zitierten Biberacher Standard verabschieden. Wir sehen nicht ein, dass zum Beispiel ein Spielplatz 400.000 Euro kosten soll“, sagt Gutermann. Auch bei der Liste, die die Stadt in Form von Freiwilligkeitsleistungen an Vereine, Verbände und Organisationen gibt, bestünde aus ihrer Sicht Sparpotenzial. „Das könnte aber schwierig werden, weil da jede Fraktion ihre Lieblingsthemen mit drin hat.“

Nachbesetzung Kulturdezernent prüfen

Prüfen muss man aus Sicht der FW auch Doppelbezuschussungen. Dabei geht es ihnen um die Kindergartengebühren und das kostenfreie letzte Kindergartenjahr. „Gerade der letzte Punkt ist eine Gießkannenförderung für alle, auch für die, die es nicht brauchen“, sagt Gutermann. Wenn jemand den Kindergarten nicht bezahlen könne, springe das Landratsamt ein. Hier müsse die Stadt nicht zusätzlich fördern.

Auch in der Verwaltung gibt es aus Sicht der FW–Fraktion noch Sparmöglichkeiten. Hier müsse man genau betrachten, ob vakante oder frei werdende Stellen jeweils nachbesetzt werden müssten. Da gebe es möglicherweise Synergien, meint Etzinger. Auch bei der im nächsten Jahr frei werdenden Stelle des Kulturdezernenten solle man grundsätzlich ergebnisoffen prüfen, ob es auch eine sinnvolle Lösung ohne Nachbesetzung gäbe.

Ermöglichkungskultur bei PV–Anlagen in der Altstadt

Investitionen: Die FW–Fraktion begrüßt die Investition auf dem Kundrath–Areal, ebenso den Hochwasserschutz und den sozialen Wohnungsbau, in dem sich die Stadt Biberach seit einigen Jahren wieder engagiert. Neben dem Straßenkataster, das über den Zustand der Biberacher Straßen und deren Sanierungsbedürftigkeit informiert, wünschen sich die FW auch eine Neuauflage des Gebäudekatasters. „Das sind beides gute Hilfsmittel, um unseren Investitionsplan mit realistischen Zielen zu füllen“, sagt Gutermann. Das sei mit Blick auf den Haushalt 2024 sehr wichtig.

Energiewende: Positiv stehen die FW dem neuen Nahwärmenetz in der Innenstadt gegenüber. „Das ist überaus notwendig“, sagt Etzinger. „Wir wünschen uns hier in Zukunft noch weitere Projekte.“ Die FW–Fraktionsspitze hofft außerdem, dass Gebäudeeigentümer in der Altstadt die Möglichkeit wahrnehmen, nun auch Photovoltaikanlagen auf den Dächern installieren zu können. „Da wünschen wir uns von städtischer Seite auch weiterhin eine Ermöglichungskultur“, so die Fraktionsvorsitzende.

Chill–Out–Zonen in der Innenstadt

Lebendige Innenstadt: Die Innenstadtstudie und der Beteiligungsprozess „Platz für alle“ hätten viele schöne Punkte erbracht, die es nun Stück für Stück umzusetzen gelte, sagt Gutermann. „Wir stehen zum Beispiel einem Freitagsmarkt sehr offen gegenüber, wir freue uns über die schönen hölzernen Sitzflächen, die jetzt am Bach am Kirchplatz entstanden sind.“ Sie wünsche sich noch weitere kleine Chill–Out–Zonen in der Altstadt, „die bequem und gemütlich sind, anders als die Blechstühle auf dem Marktplatz“, sagt Etzinger. Gut sei auch die kleine Oase für Kinder und Eltern, die an der Stadtbücherei entstehen soll, so Gutermann. „Das sind kleine Maßnahmen, deren Bau nicht die halbe Stadt lahmlegt.“

Zu einer lebendigen Innenstadt gehören für die FW auch Ausgeh–Angebote für jungen Menschen. „Wir haben gehört, dass sich im ehemaligen Schlachthof da möglicherweise etwas tun könnte“, sagt Etzinger. „Das wäre super, wenn das klappt. Da sollte die Verwaltung alles tun, um es zu ermöglichen. Wir hoffen auf eine gute Lösung für die Jugend und Junggebliebene.“

Betreuung: „Wir haben die schönsten Kindergärten, aber genauso wenig Personal wie die anderen Kommunen“, benennt Etzinger eines aus Sicht der FW brennendsten Dauerthemen. Der Erste Bürgermeister Ralf Miller und sein Team hätten mit der Kooperation mit einem privaten Anbieter nun zumindest eine Lösung gefunden, wie erweiterte Betreuungszeiten in gewissem Umfang angeboten werden könnten. „Das muss man echt loben. Wir brauchen viel öfter solche Konzepte, bei denen auch mal um die Ecke gedacht wird.“ Sie wünsche sich dazu auch vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden–Württemberg (KVJS) Regelungen, die mehr Flexibilität erlauben. „Momentan belegt jedes U3–Kind in der Betreuung zwei Plätze. Ich fände es gut, wenn hier die Fachkräfte vor Ort Möglichkeiten hätten, über den tatsächlichen Bedarf zu entscheiden“, sagt Etzinger. „Das enge Korsett an Vorschriften bringt uns erst in diese Personal–Bredouille.“ Das gelte im Übrigen auch für den Pflegebereich.