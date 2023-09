Freie Plätze für den Schüleraustausch

Der nächste städtische Schüleraustausch der Stadt Biberach mit der französischen Partnerstadt Valence steht an, und es gibt noch freie Plätze. Für die Teilnahme am Schüleraustausch kann sich jeder Schüler einer Biberacher Schule bewerben, der mindestens im dritten vollen Schuljahr Französisch lernt. Der Austausch findet zuerst in Biberach von Samstag, 28. Oktober, bis Samstag, 4. November, also in den Herbstferien, statt. Der Gegenbesuch in Valence findet dann in den Osterferien 2024 statt, konkret von Freitag, 29. März, bis Freitag, 5. April, statt.

Ansprechpartner auf Biberacher Seite sind Josepha Brugger (Stadt Biberach, Marktplatz 7/1; Telefon: 07351/51‐421; E-Mail: [email protected]) und Claudia Feifel-Krause (Telefon: 07351/827978; E-Mail: [email protected]), die auch gerne weitere Fragen beantworten. Ansprechpartner in den Schulen sind die Fachbereichsleiter für Französisch an den jeweiligen weiterführenden Schulen. Die Kosten für die Fahrt nach Valence werden von der Stadt Biberach bezahlt. Allerdings müssen die Teilnehmer gegenwärtig einen Eigenanteil an Reisekosten und dem Ausflugsprogramm in Valence von insgesamt 75 Euro übernehmen.