Frauenbund unterstützt ukrainische Kulturstiftung

Im Juli hat der Frauenbund sein jährliches Bundesfest im Rahmen der Mitgliederversammlung gefeiert. Gast Irina Fränkel berichtete mit einer Diashow über die Zerstörung durch den Krieg in der Ukraine, aber auch über die Situation der Künstler und der ukrainischen Kultur. Im Anschluss erfreute das Fränkel-Trio die anwesenden Damen mit ukrainischer Musik. Der Vater bewies seine Vielseitigkeit, indem er die verschiedensten Instrumente spielte, die Mutter begleitete ihren Mann und die Tochter am Klavier. Die junge Künstlerin spielte eindrucksvoll ein modernisiertes Musikstück von Tolstoi auf der Geige und die ganze Familie sang zu Herzen gehende stimmungsvolle ukrainische Lieder. Die Vorstandschaft des Frauenbundes beschloss, die Stiftung „Charity Fund for Podillya Development“ mit 1.000 Euro zu unterstützen (Foto: Rolf Schmid). Mit diesem Geld werden verdiente, notleidende Künstler der Ukraine unterstützt. Anfang September erreichte den Frauenbund nun das Dankschreiben von Pavlo Tretiakov, Präsident der Stiftung.