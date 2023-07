Frauen–WFV–Pokal: Heimspiele für Reinstetten und Alberweiler

Der Fußball–Regionenligist SV Reinstetten empfängt in der ersten Runde des Sport–Lines–WFV–Pokal der Frauen den SV Granheim (Landesliga II). Ausgelost wurden die ersten beiden Runden von Pokalspielleiter Niklas Holderer in der Geschäftsstelle des Württembergischen Fußball–Verbands (WFV) in Stuttgart. Gespielt wird die erste Runde nach WFV–Angaben am Sonntag, den 20. August, Ausnahme ist die Partie FV Weithart gegen TSV Tettnang. Die zweite Runde ist für Sonntag, 27. August, geplant.

Ebenfalls ein Heimspiel ergab die Auslosung für den SV Alberweiler. Der SVA trifft in der ersten Runde im Duell zweier Landesligisten auf die SG Altheim. Der Bezirkspokalsieger und Landesligist SV Mietingen gastiert beim Ligakonkurrenten SC Unterzeil–Reichenhofen. Der Landesligist FC Bellamont muss beim SV Bergatreute (Regionenliga VI) ran.

Im Verbandspokal–Wettbewerb der Frauen gehen in der Saison 2023/24 insgesamt 59 Mannschaften an den Start. Die vier geografisch geordneten Gruppen spielen die ersten beiden Runden getrennt, bevor im Achtelfinale verbandsweit gespielt wird.

Die erste Runde (Gruppe 4) im Überblick:

Freitag, 18. August: FV Weithart — TSV Tettnang (Anstoß: 19 Uhr),

Sonntag, 20. August: SV Reinstetten — SV Granheim, SV Alberweiler — SG Altheim, TSV Albeck — FV Bellenberg, SC Unterzeil–Reichenhofen — SV Mietingen, VfL Ulm/Neu–Ulm — SV Jungingen, SV Bergatreute — FC Bellamont (alle 11 Uhr).