Frauen qualifizieren sich erfolgreich

„Hauswirtschaft ist vielseitig, abwechslungsreich und macht Spaß“: So lautet gemäß einer Mitteilung es Landratsamts Biberach das Fazit der frisch gebackenen Hauswirtschafterinnen. Erfolgreich absolvierten sieben Teilnehmerinnen, Quereinsteigerinnen nach Paragraf 45/2 des Berufsbildungsgesetzes, ihre Prüfung. Nun sind sie staatlich geprüfte Hauswirtschafterinnen.

Die interessierten Frauen haben 22 Monate immer am Donnerstagvormittag den Unterricht in der Fachschule für Landwirtschaft besucht. Auf dem Stundenplan standen Fächer wie Planung und Organisation, Betreuung, Fachrechnen, Ernährung, Nahrungszubereitung, Wäschepflege, Hausreinigung, aber auch Direktvermarktung und Wirtschaftskunde. Die Hauswirtschafterinnen haben laut Landratsamt einen Beruf gewählt, der nicht nur auf Fachwissen beruht, sondern auch Sozialkompetenzen erfordert und weit mehr beinhaltet als Kochen, Backen, Waschen und Reinigen. Den Berufsabschluss zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin haben Manjit Kaur Pal (Burgrieden), Sigrid Kresinsky–Golesiny (Ochsenhausen), Christina Merkert (Dietenheim), Elisabeth Pfister (Hayingen), Katharina Reisch (Uttenweiler), Anne Scheurer (Biberach), Tammy Stöhr (Sigmaringen) geschafft.

Am Donnerstag, 21. September, startet eine neue Qualifizierung in Teilzeit, die Interessierte auf die Prüfungen „zum/zur staatlich geprüften Hauswirtschafter*in“ vorbereitet. Informationen zur Fachschule in Teilzeitform und zu den erforderlichen Praxiszeiten gibt es beim Landwirtschaftsamt Biberach unter den Telefonnummern 07351/52—6733 oder —6702 (Zentrale) sowie online unter www.biberach.de/fachschule_hauswirtschaft.html