Frauen–Bezirksliga Riß startet mit nur acht Mannschaften

Die Frauenfußball–Bezirksliga Riß startet mit nur noch acht Mannschaften in die Spielzeit 2023/24. In der Vorsaison sind es noch elf Teams gewesen.

Das sind die Meisterschaftsanwärter

Einen klaren Meisterschaftsfavoriten gibt es nicht. Bei der SZ–Umfrage in der Sommerpause, bei der Mehrfachnennungen möglich waren, tippten vier Teams auf die SGM Alberweiler/Warthausen und drei auf den SV Baltringen. Jeweils einmal genannt wurden die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz und der SV Burgrieden.

Staffelleiterin sieht kein gute Entwicklung

„Es ist schade, dass es nur noch so wenig Mannschaften gibt“, sagt Staffelleiterin Sonja Braunger. „Es haben aber einfach zu viele Frauen im Bezirk Riß aufgehört und es kommt seit einiger Zeit auch zu wenig Nachwuchs nach. Das ist keine gute Entwicklung.“ Durch die geringere Anzahl an Teams wird eine Dreifachrunde ausgetragen, in der Vorsaison war noch nach dem normalen Modus mit einer Hin– und Rückrunde gespielt worden.

Wie von Bezirksseite dem Nachwuchsproblem entgegengesteuert wird? „Wir versuchen durch mehrere Aktionen wie den „AOK Girls Day“ wieder mehr Mädchen für den Fußball zu begeistern. Bis es da einen positiven Effekt geben wird, wird es aber noch ein bis zwei Jahre dauern“, erläutert Braunger und fügt hinzu. „Die Vereine sind ebenfalls gefordert, auch mehr weiblichen Nachwuchs zum Fußball zu bringen.“

Spielerinnenmangel bei zwei Teams

Wegen Spielerinnenmangels sind vor der Saison die Mannschaften des SV Mietingen II und des SV Reinstetten II abgemeldet worden. Zum Schwund der Mannschaften in der Bezirksliga beigetragen hat ebenso, dass die SGM Bad Waldsee/Reute wieder in den Bezirk Bodensee zurückgekehrt ist.

Neu in der Bezirksliga ist derweil der SV Baltringen, der in der vergangenen Spielzeit noch in einer Spielgemeinschaft (SGM) mit dem SV Schemmerhofen in der Regionenliga VI vertreten und aus dieser abgestiegen war. „Die SGM ist aufgelöst worden. Die Schemmerhofer Spielerinnen spielen künftig mit einer Gastspielerlaubnis für den SV Baltringen.“

Hoffen auf Strukturreform

Mit Blick auf die Saison 2024/25 ist Braunger zuversichtlich, dass die Bezirksliga wieder aus mehr Mannschaften bestehen wird, da durch die Strukturreform Teams aus dem Bezirk Donau hinzukommen werden. „Offen ist aber noch wie viele“, so die Staffelleiterin.

Offen sei noch, ob es am Ende der Spielzeit 2023/24 eine Relegation geben werde. „Da gibt es noch Klärungsbedarf im Zuge der Strukturreform“, sagt Braunger.

Wieder mit Schiris

Fest steht unterdessen, dass die Partien in der Frauen–Bezirksliga Riß in der Saison 2023/24 wieder mit geprüften Unparteiischen besetzt werden. Dies hatte Schiedsrichter–Obmann Jochen Oelmayer bereits beim Staffeltag im Juli angekündigt.

„Das ist positiv. Ohne geprüfte Schiris hat es zuvor auch geklappt, mit ist aber einfach besser, weil es dann einen wirklich Unparteiischen auf dem Platz gibt“, so Braunger.

Der 1. Spieltag im Überblick:

Sonntag, 10. September: SV Burgrieden — SV Baltringen, SV Laupertshausen — FC Wacker Biberach, SGM Alberweiler/Warthausen — SGM Bellamont/Dietmanns/Hauerz (Anstoß: alle 11 Uhr), SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz — SGM Dettingen/Kirchberg (17 Uhr).