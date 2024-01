Lesen scheint in Biberach angesagt zu sein, zumindest wenn man die Ausleihzahlen der Stadtbücherei für 2023 betrachtet. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese deutlich um 8,4 Prozent gestiegen. Das geht aus dem Jahresbericht 2023 hervor. Für 2024 steht der Stadtbücherei eine bedeutende Personalie ins Haus.

Ein Großteil der Biberacher Bibliotheksnutzrinnen und -nutzer dürfte gar keinen anderen Büchereileiter kennen als Frank Raumel. Das wird sich ab Mitte des Jahrs ändern. Seit fast 34 Jahren verantwortet er die Geschicke der Stadtbücherei. Am 1. Juli 1990 trat er die Stelle an, die Bücherei hatte damals noch ihr Domizil in der Unteren Schranne am Marktplatz. Im November 1995 erfolgte der Umzug in den frisch renovierten „Neuen Bau“ am Viehmarktplatz, wo die Stadtbücherei bis heute ihren Platz hat.

Auszeichnungen und Digitalisierung

In Raumels Amtszeit fallen zahlreiche Auszeichnungen, darunter mehrere Erstplatzierungen auf Bundesebene im interkommunalen Bibliotheksvergleich BIX in der Größenklasse 30.000 bis 50.000 Einwohner, aber auch der digitale Wandel mit neuen Medien wie E-Book oder Streaming. Ebenso wurde 2008 die Mediothek der städtischen Gymnasien als Zweigstelle der Stadtbücherei eröffnet.

„Nach 34 Jahren als Leiter der Stadtbücherei Biberach erreiche ich im kommenden Sommer die Regelaltersgrenze“, kündigt Raumel im Jahresbericht seinen bevorstehenden Ruhestand an. „Aus diesem Anlass möchte ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie unsere Bibliothek durch Ihre Besuche und Mediennutzungen über viele Jahre hinweg so wunderbar wertgeschätzt und mein Team und mich in vielen Gesprächen bereichert und unterstützt haben.“

Bessere Zahlen als 2022

Raumel gibt einen Einblick in seine Arbeit in Form von Zahlen: „33 Jahre Verantwortung - das heißt auch 68.000 Öffnungsstunden zu organisieren, um 236.000 Leserinnen und Leser mit Information und Medien zu versorgen. Unter dem Strich stehen 15 Millionen Mediennutzungen, 8.000 literarische und bibliothekspädagogische Veranstaltungen, viele Gespräche, 33 Jahresberichte und unzählige Tassen Kaffee.“

Auch die Büchereizahlen für 2023 können sich sehen lassen. So kommen wieder deutlich mehr Besucher in die Bücherei am Viehmarktplatz, um Medien auszuleihen, sich zu treffen, zu lesen, zu arbeiten oder literarische Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote zu besuchen. 2023 war die Bücherei insgesamt 4723 Stunden geöffnet (2022: 4701 Stunden). Es gab 479.400 Ausleihen (442.200). Die Zahl der aktiven Ausleiher stieg von 8133 auf 8559 und die Zahl der Besuche von 187.900 auf 232.000. Auch die Zahl der literarischen und bibliothekspädagogischen Angebote erhöhte sich von 261 auf 387.

Fokus auf der frühen Leseförderung

Um den Ergebnissen der aktuellen Pisa-Studie entgegenzuwirken, die den deutschen Kindern eine sehr schlechte Lesekompetenz bescheinigt, gilt das Engagement der Stadtbücherei besonders der frühen Leseförderung, unter anderem mir der Reihe „Die Buchentdecker“, die Eltern anhand von Beispielen zeigt, wie Vorlesen, Sprechen und Hören die Kinder stärkt.

Um die Lesemotivation bei den Schülerinnen und Schülern zu fördern, hat sich das Team der Schulbücherei im Heinz-H.-Engler-Forum die Lesechallenge „Gemeinsam gegeneinander“ ausgedacht: Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 der Dollinger-Realschule und der Mali-Gemeinschaftsschule treten dabei gemeinsam gegen die Klassenstufe 6 beider Schulen an. Die Klassenstufe, die bis Ende Juni 2024 die meisten Buchseiten gelesen hat, wird zum Sieger des Schuljahres gekürt. Der Startschuss zur Lesechallenge fiel im Oktober 2023.

Auch für 2024 haben Raumel und sein Team einige besondere Veranstaltungen vorbereitet: das 25-jährige Jubiläum des Filmabends der TG-Kanu-Abteilung, die Artothek-Ausstellung „Freiheyt 1525“ zum Thema „500 Jahre Bauernkrieg“ sowie den beliebten Sommer-Leseclub für Kinder, der in diesem Jahr schon ab Klasse 2 beginnt.