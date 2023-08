Fortbildung und Führung zu Pilzen

Das Kreisforstamt bietet zwei Kurse zum Thema „Pilze“ an. In beiden Kursen taucht der Referent Rainer Schall vom Kreisforstamt gemeinsam mit den Teilnehmern in die faszinierende Welt der Pilze ein. Neben dem Erkennen und Sammeln der essbaren Pilze lernen die Teilnehmer auch, wie giftige Pilze erkannt werden und was bei einer Pilzvergiftung zu tun ist.

Die Fortbildung „Pilze des Waldes“ findet am Mittwoch, 27. September, von 14 bis 18 Uhr statt. Die Fortbildung ist für Multiplikatoren wie Erzieherinnen und Erzieher, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Natur– und Waldpädagoginnen und -pädagogen gedacht. Bei einer Pilzwanderung wird auch die Anwendung von einem Pilzbestimmungsschlüssel geübt.

Die Familienführung „Pilzwelt“ wird am Freitag, 29. September, von 14 bis 16 Uhr, angeboten. Die Führung ist für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene geeignet. Die Wege sind mit Kinderwagen begehbar. Treffpunkt für die beiden Kurse ist jeweils der Parkplatz Burrenpark am Kletterwald in Biberach. Eine Anmeldung per Mail an [email protected] ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.