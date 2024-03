Forscherwerkstatt zeigt die spannende Welt der Architektur

In der Forscherwerkstatt im Museum Biberach werden Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren am Donnerstag, 4. April, zu kleinen Baumeistern. Laut Ankündigung tauchen die Teilnehmer in die spannende Welt der Architektur ein und untersuchen die Besonderheiten verschiedenster Bauwerke.

Beginn der zweieinhalbstündigen Veranstaltung ist um 14.30 Uhr. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 07351/51331 oder per E-Mail an [email protected] gebeten. Bei der Anmeldung sollten eine Telefonnummer für den Notfall sowie der Name und das Alter des Kindes angegeben werden. Sofern am Veranstaltungstag noch Plätze frei sind, können Kinder auch spontan teilnehmen. Die Teilnahme kostet 20 Euro, Geschwister zahlen 15 Euro.