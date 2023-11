Format „Geschichte lebt!“ findet Anklang

Das Format „Geschichte lebt!“, eine Kombination von Lesung und Konzert, hat zum zweiten Mal im Museum Biberach stattgefunden. Veranstalter war das Museum, heißt es in der Pressemitteilung.

Rund 100 Gäste kamen dazu ins Foyer, um Texte des Malers und Chronisten Johann Baptist Pflug zu hören, die Johannes Riedel mit seiner sonoren Radiostimme in klarem Vortrag präsentierte und mitunter augenzwinkernd kommentierte. Sabine Lamsfuß, Monika und Lorenz Lessmeister und Christopher Maier vertieften und akzentuierten den Inhalt gesanglich und instrumental mit großer Spielfreude und Ausdruckskraft.

Nach einer historischen Einführung von Museumsleiter Frank Brunecker begann die Zeitreise ins frühe 19. Jahrhundert. Teilweise anhand von Pflug-Gemälden ging es ums Heiraten, um Kirchweih, Funken oder Fischfang. Wie haben die Menschen gelebt, geliebt, getanzt oder gefeiert in und um Biberach, Buchau, Laupertshausen oder Mittelbiberach? Auch die Geschichte eines Mordes im Altdorfer Wald zog das Publikum in ihren Bann. Die Kombination von lebhaften Geschichten und live vorgetragener Musik kam beim Publikum gut an.

Das Musikquartett umrahmte Historisches trefflich mit seinem Repertoire aus mehrstimmigen Liedern von Zupfgeigenhansel, begleitet mit Mandoline und Gitarre und mit Instrumentalstücken wechselnder Besetzung ( Dudelsack, Klarinette, Sopran-Saxofon, Querflöte, Blockflöte Tinwhistle, Akkordeon bis hin zum Löffel). Diese lustvoll wie gekonnt präsentierte Vielfalt sprach das interessierte und überraschte Publikum in besonderer Weise an. „Geschichte lebt und lehrt, auch wenn in aktueller Zeit historische Wahrheiten auch mal vernebelt werden“, moderierte Johannes Riedel das bekannte Bürgerlied aus der Zeit des Vormärzes an, das schichtübergreifend zu gesellschaftlichem Engagement aufruft.

Am Ende des Abends waren in den Spendendosen 570 Euro. Da die Akteure für diesen Abend keine Gage nehmen, ging der Erlös an den Spendenfonds „1:1 ‐ Mensch zu Mensch“ unter dem Dach der Bürgerstiftung Biberach. Initiator Christopher Maier deutete an, dass sich der mehrfach geäußerte Wunsch nach einer Wiederholung im kommenden Jahr erfüllen dürfte. Erste Gedankenspiele zu Texten und Musik liefen bereits.