Folkfestival mit Gruppen aus Biberachs Partnerstädten

Der Verein Städte Partner Biberach (StäPa), der den Austausch mit Biberachs Partnerstädten betreut, nimmt die Heimattage zum Anlass, um zu fragen: Wie klingt Heimat? Die vereinfachte Antwort lautet: Genauso vielfältig und bunt wie die Menschen, die Landschaften, der Lebensalltag auf der Erde ist auch die Kultur und damit natürlich auch die Musik. Einen kleinen, aber dennoch vielfältigen Ausschnitt der Stile und Einflüsse bringt der StäPa beim zweitägigen Folkfestival am 27. und 28. Oktober in der Gigelberghalle mit traditioneller oder traditionell geprägter Musik aus Biberach und den Partnerstädten zu Gehör.

Auch wenn die Namen der Gruppen wahrscheinlich vielen nichts sagt, wird das Festival dennoch ein hochkarätiges Programm bieten, heißt es in der Pressemitteilung des StäPa. Der Freitagabend wird um 19 Uhr vom Biberacher Harmonikaorchester eröffnet. Danach folgen Ale Babki i Kapela aus Świdnica (Polen) und das Frauenensemble Tela aus dem georgischen Telawi. Am Samstag, 28. Oktober, treten ab 18 Uhr das Ringschnaiter Bläserensemble Q6, die Deep Black Shanty Crew aus dem Tendring District (GB), das Folk-Duo Bolt & Geoghegan von der Kanalinsel Guernsey sowie Tre Martelli aus Asti/Alessandria mit ihren Liedern und Tänzen aus dem norditalienischen Piemont auf.

Der Eintritt beträgt für Freitag 19,50 Euro (ermäßigt 15 Euro), für Samstag 25 Euro (19 Euro) und die Festivalkarte für beide Tage 39,50 Euro (29,50 Euro). Es besteht freie Platzwahl.

Karten gibt es im Vorverkauf (Kartenservice im Rathaus, online auf www.kartenservice-biberach.de oder telefonisch bei Schwäbisch Media unter 0751/29 555 777) sowie an der Abendkasse. Veranstalter ist der Verein Städte Partner Biberach in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Heimattagen Biberach.

Der StäPa bietet am Wochenende des Folkfestivals außerdem für Tanzfreudige einen Workshop zu traditionellen Tänzen bei Live-Musik an. Die Tre Martelli aus dem Piemont und das Duo Bolt & Geoghegan von der Kanalinsel Guernsey zeigen vorrangig Tänze, die von beliebig vielen Personen getanzt werden können. Daher ist es nicht erforderlich, paarweise teilzunehmen. Der Workshop findet am Samstag, 28. Oktober, im katholischen Gemeindezentrum St. Martin (Großer Saal) statt. Tre Martelli beginnen um 9.45 Uhr (Dauer 2,5 Stunden), um 13.15 Uhr (Dauer 1,5 Stunden) geht es mit Bolt & Geoghegan weiter. Die Teilnahme ist frei, um Spenden wird gebeten. Auch wenn die Teilnahme kostenfrei ist, freuen sich die Organisatoren zwecks besserer Planung um Anmeldung per Mail an [email protected].