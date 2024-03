4,4 Millionen Euro aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) fließen in 65 geförderte Projekte. Damit werde in 29 Städten und Gemeinden ein Investitionsvolumen in Höhe von 32,2 Millionen Euro angestoßen, teilt das Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz mit.

Insgesamt hat das Land in dieser Förderrunde 1113 Projekte mit einem Fördervolumen von rund 104,4 Millionen Euro ausgewählt. „Der ländliche Raum als Wohn-, Lebens- und Arbeitsort trägt wesentlich zur wirtschaftlichen Stärke des Landes bei. Die Projekte können ab sofort mit der Umsetzung beginnen. Das gilt sowohl für private, gewerbliche als auch kommunale Projektträger“, erläuterte Minister Peter Hauk.

Die Fördermittel tragen dazu bei, dass unsere Gemeinden lebendig bleiben. Landrat Mario Glaser

Landrat Mario Glaser freut sich über die finanzielle Unterstützung: „Die ELR-Förderung ist ein wichtiger Bestandteil für die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums. Dies gilt umso mehr bei rückläufiger Bautätigkeit aufgrund gestiegener Baukosten und Zinsen.“ 2023 lag die Anzahl der gestellten Anträge nach Angaben des Landratsamts noch rund 20 Prozent höher und die Förderung bei insgesamt 4,5 Millionen Euro verteilt auf 28 Städte und Gemeinden des Landkreises.

Förderprogramm 2024 Diese Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Biberach sind dabei Achstetten (186.780 Euro), Altheim (215.745 Euro), Attenweiler (23.310 Euro), Bad Schussenried (161.255 Euro), Berkheim (43.300 Euro), Betzenweiler (60.000 Euro), Biberach (31.890 Euro), Burgrieden (50.000 Euro), Dürmentingen (205.000 Euro), Dettingen (250.000 Euro), Eberhardzell (129.480 Euro), Erlenmoos (160.160 Euro), Ertingen (250.000 Euro), Gutenzell-Hürbel (18.650), Ingoldingen (191.530 Euro), Langenenslingen (130.000 Euro), Laupheim (495.890 Euro), Maselheim (193.210 Euro), Mietingen (50.000 Euro), Ochsenhausen (18.185 Euro), Riedlingen (75.570 Euro), Schemmerhofen (521.060 Euro), Schwendi (10.160 Euro), Steinhausen/Rottum (50.000 Euro), Tiefenbach (50.000 Euro), Ummendorf (73.975 Euro), Uttenweiler (100.000 Euro), Wain (592.900 Euro), Warthausen (62.770 Euro).

Wie in den vergangenen Jahren liegt auch 2024 der Förderschwerpunkt auf der Innenentwicklung und dem Wohnen. 3,4 Millionen Euro werden gezielt für diese Bereiche eingesetzt. Eine weitere Million Euro fließt in gewerbliche Projekte, in die Grundversorgung und in Gemeinschaftseinrichtungen.

Projekte wie diese tragen dazu bei, dass unsere Region auch weiterhin ein attraktiver Ort für Familien und wirtschaftliche Akteure bleibt. Petra Krebs und Raimund Haser

2024 ist neu, dass mit Ausnahme von Projekten im Förderschwerpunkt „Grundversorgung“ Neubauten nur noch in Holzbauweise förderfähig sind. „Die Fördermittel tragen dazu bei, dass unsere Gemeinden lebendig bleiben“, betont Landrat Glaser.

Auch der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) freut sich über die Fördermittel: Die Auswahl der Projekte zeige die „Dynamik und das Engagement in unserem Landkreis“. Von der Revitalisierung historischer Ortskerne über die Schaffung innovativer Arbeitsplätze bis hin zur Förderung von Bauprojekten seien die ELR-Mittel „ein Katalysator für eine lebenswerte Zukunft im ländlichen Raum“.

Die Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU) teilen in einer gemeinsamen Pressemeldung mit: „Projekte wie diese tragen dazu bei, dass unsere Region auch weiterhin ein attraktiver Ort für Familien und wirtschaftliche Akteure bleibt.“