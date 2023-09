Flugtag des Luftsportvereins

Die Segelflieger des Luftsportvereins Biberach laden am Sonntag, 17. September, wieder zu einem Flugtag auf den Flugplatz zwischen Biberach und Birkenhard ein. Von 11 bis 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Segelflugzeugen und Motorflugzeugen bestaunen. Der Eintritt ist frei, die Parkgebühr beträgt einen Euro.

Der Flugtag findet traditionell am Ende der großen Sommerferien statt, diesmal um eine Woche verschoben wegen des Biberacher Heimatfests am vergangenen Wochenende. Interessierte können am kommenden Sonntag einfach nur zuschauen oder auch selbst an einem Rundflug über Biberach und Umgebung teilnehmen. Tickets können vor Ort am Infostand gekauft werden und behalten ihre Gültigkeit bei großem Andrang auch über den Flugtag hinaus.

Zudem gibt es viele Informationen rund ums Fliegen in Biberach, den Luftsportverein und die Ausbildung. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich zudem auf spektakuläre Schauflüge mit Modellflugzeugen freuen. Etwa zehn Fallschirmspringer werden kurz nacheinander auf dem Flugplatz aufsetzen. Auch ein Doppeldecker des Flugzeugtyps „Pitts Special“ hat sich zu Kunstflugvorführungen angekündigt. Wenn er nicht im Cockpit seines Kunstflug–Segelflugzeugs sitzt, führt Hanspeter Schmid als Moderator durchs Programm.

Die Faszination des Segelflugs liegt im lautlosen Gleiten und in der Bewegung im Einklang mit der Natur. Segelfliegen ist auch eine sportliche Herausforderung. Es geht darum, die Aufwinde, die Thermik so zu nutzen, dass man schnell nach oben und möglichst weit kommt. In der nun langsam zu Ende gehenden Segelflugsaison waren die Biberacher Segelflieger ausgesprochen erfolgreich. Dem 2. Vorsitzenden Stefan Leidig gelang mit rund 900 km der längste Flug an einem Stück, dicht gefolgt von Gregor Bentz und Sebastian Griener mit je 870 km.

Der Verkehrslandeplatz Biberach, wie er offiziell heißt, befindet sich auf Warthausener Gemarkung. Die Adresse lautet Am Flugplatz 1, 88447 Warthausen. Dort findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos über den LSV Biberach gibt es auch online unter: www.segelflug–bc.de.