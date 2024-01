In Biberach gibt es ein Hotel weniger: Zum Ende das Jahres wurde der Betrieb im „Hotel zur Riss“ nach mehr als 60 Jahren eingestellt, das große Gebäude an der Uferstraße 2 befindet sich nun städtischem Eigentum. Seit 2006 führte die Familie Dietrich das bekannte Biberacher „Hotel zur Riss“, die sich nun entschied, das Hotel an die Stadt zu verkaufen.

Zum 1. Februar 2024 wird das ehemalige Hotel endgültig an die Stadt Biberach übertragen, die daraus eine Unterkunft für geflüchtete Menschen machen möchte. Die Nachricht hatte sich bereits vor ein paar Monaten in der Stadt verbreitet und Unbekannte machten mit Flugblättern Stimmung gegen die Pläne.

Unterbringungsmöglichkeiten im Landkreis sind begrenzt

In Anbetracht des aktuellen Weltgeschehens ist es allerdings wichtig, geflüchtete Menschen aufzunehmen und ihnen Obdach zu gewähren. Da die Unterbringungsmöglichkeiten im gesamten Landkreis Biberach begrenzt sind, sah die Stadt mit dem Ankauf des ehemaligen Hotels eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Im Dezember hatte Oberbürgermeister Norbert Zeidler ein Schreiben verfasst und an die direkten Anlieger geschickt - in der Hoffnung auf Verständnis.

Wir sind regelmäßig auf der Suche nach Wohnraum und geeigneten Liegenschaften, um Menschen, die kein eigenes Dach über dem Kopf haben, ein Zuhause bieten zu können. Oberbürgermeister Norbert Zeidler

„Die Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen, die aus unterschiedlichen Regionen und Krisenherden dieser Welt zu uns kommen, stellt die Kommunen in unserem Land vor große Herausforderungen. Das gilt auch für die Stadt Biberach. Wir sind regelmäßig auf der Suche nach Wohnraum und geeigneten Liegenschaften, um Menschen, die kein eigenes Dach über dem Kopf haben, ein Zuhause bieten zu können“, schreibt Oberbürgermeister Zeidler.

Das bekannte Biberacher „Hotel zur Riss“ ist bald Geschichte. In naher Zukunft werden die Räumlichkeiten zu einer Unterkunft für Geflüchtete umgebaut. (Foto: Tanja Bosch )

„Geflüchtete sind in Biberach an vielen Standorten im Stadtgebiet untergebracht, auch in größeren Gebäuden. In diesem Zusammenhang haben wir ganz aktuell nach einem entsprechenden Beschluss unseres Gemeinderates auch das Hotel zur Riss angekauft, um hier eine städtische Unterkunft einzurichten.“ Norbert Zeidler war es ein großes Anliegen, die direkten Nachbarn noch im Dezember aus erster Hand zu informieren.

Das sind die nächsten Schritte

Die nächsten Schritte stehen auch schon fest: Es werden in naher Zukunft bauliche Veränderungen am Gebäude vorgenommen und ein Nutzungskonzept für die Liegenschaft erstellt. Hierbei sollen die Bürgerinnen und Bürger miteinbezogen werden. Sobald das Nutzungskonzept erstellt ist, können sich so auch die Anlieger zu Wort melden und in einen Austausch mit der Stadt treten.

Bitte begleiten auch Sie konstruktiv dieses Projekt. Oberbürgermeister Norbert Zeidler

Sein Schreiben an die Anwohner beendet Oberbürgermeister Zeidler mit folgenden Worten: „Bitte begleiten auch Sie konstruktiv dieses Projekt. Die Aufnahme geflüchteter Menschen stellt angesichts der vielen derzeitigen Krisenherde auf unserer Welt eine humanitäre Herausforderung dar, die wir als Gesellschaft nur im engen Schulterschluss bewältigen können.“

Doch bevor sich das Hotel endgültig verändert, steht am kommenden Wochenende, 6. und 7. Januar, noch ein großer Flohmarkt an. Interessierte haben an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, einige übrig gebliebene Objekte aus dem Hotel zu erwerben. Angeboten werden unter anderem einzelne Möbelstücke aus dem Hotel, Küchenutensilien und Küchenzubehör, Dekoartikel sowie Kunstgegenstände.