„Deutschland hat etwas für uns getan, deshalb müssen wir auch etwas für Deutschland tun“, sagt die 29-jährige Marsa. Sie und ihr Mann haben mehrere Jahre als sogenannte Ortskräfte für die Bundeswehr in ihrem Heimatland Afghanistan gearbeitet. Nach der Machtübernahme der Taliban haben sie mit Unterstützung der Bundesregierung das Land verlassen und nach Deutschland einreisen dürfen. In Biberach versucht die junge Familie nun, sich ein neues Laben aufzubauen.

Nach den Osterferien absolviert Marsa die Abschlussprüfung für den Berufssprachkurs Deutsch, den sie in den vergangenen Monaten beim Christlichen Jugenddorfwerk (CJD) in Biberach besucht hat. Er entspricht dem Fortgeschrittenen-Niveau B2. Obwohl sie in Afghanistan bereits drei Jahre für die Bundeswehr gearbeitet hat, ist die deutsche Sprache für sie neu. Denn die Kommunikation vor Ort lief auf Englisch.

Nachrichten für die afghanische Bevölkerung

Das wiederum beherrscht die junge Frau gut. Sie hat in Afghanistan einen Bachelor-Abschluss erworben und bereits als Englischlehrerin an einer Universität gearbeitet. In der Provinz Balch im Norden Afghanistans, aus der sie stammt, befand sich auch das Camp Marmal der Bundeswehr, nahe der Stadt Masar-e-Scharif.

Dass ich meine Eltern in Afghanistan zurücklassen musste, war sehr schwer für mich. Marsa

In dessen Nähe hatte die Nachrichtenredaktion des Bawar Media Centers (BMC) ihren Sitz. Mit Unterstützung und Beratung, unter anderem durch die Bundeswehr, versorgten rund 70 einheimische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMC die afghanische Bevölkerung auf Persisch und Englisch mit Nachrichten und Information, vor allem über digitale Kanäle.

Abschied von den Eltern fällt schwer

Marsa hatte sich dort beworben und war von 2018 bis 2021 als redaktionelle Mitarbeiterin tätig - bis das BMC im Juni 2021 von den Taliban nach deren Machtergreifung geschlossen wurde. „Ab diesem Zeitpunkt wurde es in Afghanistan sehr gefährlich für mich und meinen Mann, der auch für das BMC gearbeitet hat“, erzählt Marsa.

Die Taliban hätten Listen mit Namen von Leuten angefertigt, die für ausländisches Militär tätig waren. Das bedeutete, dass diese Menschen in Lebensgefahr schwebten, weil sie von den Taliban als Verräter angesehen werden.

Bei Masar-e-Scharif im Norden Afghanistans befand sich das Bawar Media Center, für das Marsa gearbeitet hat. (Foto: Maps4news/SZ )

Marsa und ihrem Mann blieb keine andere Möglichkeit, als aus ihrem Heimatland zu flüchten, wollten sie nicht den Taliban in die Hände fallen. Mit Unterstützung der Bundesregierung konnten sie 2022 nach Deutschland kommen und hier eine Aufenthaltserlaubnis erhalten - so wie weitere Ortskräfte der Bundeswehr auch. Von Pakistan aus flog das Paar in die Bundesrepublik.

„Dass ich meine Eltern in Afghanistan zurücklassen musste, war sehr schwer für mich“, sagt Marsa rückblickend. „Wir haben versucht, sie ebenfalls nach Deutschland zu holen, aber das war nicht möglich.“ Inzwischen seien aber auch ihre Eltern in Sicherheit vor den Taliban.

Von Bad Buchau nach Biberach

Zunächst lebten Marsa und ihr Mann in einer Unterkunft in Bad Buchau, inzwischen haben sie eine Wohnung in Biberach gefunden. Hier kam auch ihr mittlerweile 15 Monate alter Sohn zur Welt. Nachdem die Bachelorabschlüsse der beiden Eheleute anerkannt wurden, belegten beide inzwischen mehrere Deutschkurse, um auch beruflich in der neuen Umgebung Fuß fassen zu können.

Marsas Mann absolviert derzeit bereits den C1-Deutschkurs, der das Verstehen komplexer Texte beinhaltet. Er möchte sich anschließend mit seinem Bachelor in Finanzwirtschaft als Bankkaufmann bewerben. Marsa wiederum strebt eine Stelle als Bürokauffrau an.

Arbeiten und Steuern bezahlen

„Wir haben hier inzwischen viele Freunde gefunden“, sagt Marsa, die sich mit ihrer kleinen Familie in Biberach inzwischen gut integriert fühlt. Gute Unterstützung habe sie auch von der örtlichen Caritas erhalten.

Im Nachhinein sei sie sehr dankbar für die Chance, dass sie in Afghanistan für die Bundeswehr habe arbeiten können. „Das war eine große Chance für mich“, sagt Marsa. „Wir haben auch da viele Freunde gefunden, die mitgeholfen haben, dass wir hierher kommen durften.“

Sie sieht deshalb jetzt die Zeit gekommen, etwas zurückzugeben. „Die Bundesregierung hat uns geholfen, deshalb müssen wir auch etwas für Deutschland tun“, sagt sie. Sie und ihr Mann seien hier gut aufgenommen worden und hätten Geld erhalten. „Jetzt wollen wir arbeiten und Steuern bezahlen.“ Sie wisse, dass das mit einem kleinen Kind erst einmal nicht einfach werde. „Aber als Familie werden wir das zusammen schaffen“, ist sie überzeugt.