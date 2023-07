Für Optimismus auch in Zeiten multipler Krisen wirbt Benjamin Strasser (FDP), Staatssekretär im Bundesjustizministerium und Bundestagsabgeordneter aus Ravensburg, derzeit auf seiner Sommertour durch Oberschwaben. Diese Woche standen auch drei Stationen in Biberach auf dem Programm.

Die Firma Kässbohrer Geländefahrzeug in Laupheim sowie das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim und das Innovations– und Technologiezentrum (ITZ) Plus in Biberach standen auf Strassers Besuchsliste. Der 36–Jährige ist FDP–Betreuungsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach, für den die Liberalen keinen eigenen Abgeordneten in Berlin sitzen haben.

Die Unternehmen erwarten bei einem Erfolg deshalb für sich auch eine entsprechende Wertschöpfung. Benjamin Strasser

Bei den Firmengesprächen im Kreis Biberach sei es unter anderem darum gegangen, was die Politik tun müsse, damit Forschung und künftige Investitionen nicht aus Deutschland abwanderten, berichtet Strasser im Gespräch mit der SZ. Vor allem bei Boehringer Ingelheim sei ihm verdeutlicht worden, dass das Unternehmen in Deutschland und speziell in Biberach sehr viel Geld in Forschung investiere, bei der eine große Unsicherheit bestehe, dass sie letztlich zum Erfolg, sprich zu einem marktreifen Medikament, führe.

„Die Unternehmen erwarten bei einem Erfolg deshalb für sich auch eine entsprechende Wertschöpfung“, so Strasser. Dass dies auch eine höhere Belastung für die sozialen Sicherungssysteme wie die Krankenkassen darstelle, sei allerdings nicht die Schuld der Pharmaunternehmen, sagt der FDP–Abgeordnete. Hier brauche es einen Umbau des Systems.

442 Vorschläge zum Bürokratieabbau

Ein anderer wichtiger Punkt, der nicht nur von Firmen sondern auch von Verbänden aus den verschiedensten Bereichen immer wieder gefordert werde, sei der Bürokratieabbau. Strasser ist seit gut einem Jahr Koordinator der Bundesregierung für Bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau. Letzterer sei in der Vergangenheit immer daran gescheitert, dass man immer die einzelnen Ministerien gefragt habe, wo weniger Bürokratie möglich sei. „Die Antworten lauteten dabei immer: Es gibt keine Möglichkeit“, so Strasser.

Man habe nun den Spieß umgedreht und nicht die Ministeriumsbeamten sondern die Verbände aus Wirtschaft, Gewerkschaft, Umwelt und Soziales gefragt, welche Normen ihnen die Arbeit erschwerten. „Dabei sind 442 konkrete Vorschläge zusammengekommen, die wir mit dem Statistischen Bundesamt ausgewertet und auch qualitativ analysiert haben“, so Strasser. 157 der Vorschläge seien durch eine entsprechende Bundesgesetzgebung umsetzbar.

„Historische Chance“

Die Vorschläge seien nun in eine Reihenfolge gebracht worden, die Grundlage für ein vorläufiges Eckpunktepapier sind, auf das sich der Staatssekretärsausschuss diesen Monat verständigt habe. Ende August/Anfang September soll es ins Bundeskabinett kommen, im Herbst soll daraus im Idealfall ein Gesetzestext werden. Auch auf europäischer Ebene bestehe aktuell die „historische Chance“ für eine Entbürokratisierungsoffensive, so Strasser. Diese wolle die Bundesrepublik zusammen mit Frankreich anstoßen.

Ein Schwerpunkt wird sicher auf der Digitalisierung liegen. Benjamin Strasser

Was genau „entbürokratisiert“ werden könnte, will Strasser jedoch noch nicht verraten. „Ein Schwerpunkt wird sicher auf der Digitalisierung liegen. Wo heute noch eine Schriftform erforderlich ist, wird diese in bestimmten Bereichen entfallen.“ Bei Buchführungspflichten könnten sogenannte Schwellenwerte angehoben werden.

Wunsch nach „normalem Leben“

Bei seiner Tour durch Oberschwaben seien vor allem die Themen Migration und Verkehrsinfrastruktur zwei wiederkehrende Punkte. Als Erfolg sieht er hier, dass der von ihm geforderte ICE auf der Südbahn nun zumindest mit einer Verbindung Realität ist. „Der Einstieg ist da, das kann jetzt auch noch mehr werden. Unsere Region ist wirtschaftlich und touristisch interessant.“

Wir leben in einer Zeit massiver Verunsicherung bei gleichzeitiger Krisenmüdigkeit der Bevölkerung. Benjamin Strasser

Als ein „Alarmsignal für die Demokratie“ bezeichnet Strasser die derzeitigen Umfragewerte der AfD. „Wir leben in einer Zeit massiver Verunsicherung bei gleichzeitiger Krisenmüdigkeit der Bevölkerung“, so der FDP–Staatssekretär. „Viele wünschen sich wieder ein ,normales Leben’, was wir in dieser dramatischen Zeit aber nur bedingt bieten können.“

Unsere Region ist wirtschaftlich und touristisch interessant. Benjamin Strasser

Die größte Herausforderung sieht Strasser darin, einen Weg zu finden, „wie wir unseren Wohlstand ins 21. Jahrhundert transformieren können“. Dazu müsse Deutschland ein attraktiver Industriestandort bleiben. Hier sei man Vorbild für andere Länder. „Wenn wir zeigen, dass es geht, werden sich auch andere Schwellenländer auf den Weg machen und dadurch auch neue Potenziale für Deutschland schaffen.“