Aktuell haben die Biberacher Filmfestspiele keine künstlerische Leitung, und auch der derzeitige Vorstand des Vereins Biberacher Filmfestspiele will seine Ämter bei der nächsten Mitgliederversammlung am 15. November größtenteils niederlegen. Dies teilte das Gremium um den Vorsitzenden Tobias Meinhold am Donnerstag in einem Schreiben an die Vereinsmitglieder mit.

Eigentlich hätte die Mitgliederversammlung des Vereins bereits diesen Monat stattfinden sollen. Der Vorstand habe jedoch einstimmig entschieden, sie auf November zu verlegen, um die diesjährigen Filmfestspiele nicht zu gefährden, heißt es in der Mitteilung.

Großes Stühlerücken im November

Danach steht allerdings das große Stühlerücken im Vorstand an. Bereits vor einem Jahr hatten Daniela Göbel, bislang verantwortlich für Presse und Öffentlichkeitsarbeit, und Schriftführer Reinhard Brockof angekündigt, sich aus privaten Gründen zur nächsten Wahl nicht mehr anzutreten.

Nachdem vor einigen Monaten auch Schatzmeister Steffen Mayer erklärt habe, sich nicht erneut bei der Wahl aufstellen zu lassen, habe nun auch Tobias Meinhold als Vorsitzender des Vereins entschieden, seinen Vorstandsposten zur Verfügung zu stellen, um den Weg für einen personellen Neubeginn freizumachen, teilt die Vereinsspitze mit. Meinhold hatte den Vorsitz im Februar 2017 von Werner Krug übernommen.

Niemand muss sich Sorgen machen, dass es nicht weiterläuft. Tobias Meinhold

Die Verantwortung für die zukünftige Ausrichtung der Biberacher Filmfestspiele solle damit in komplett neue Hände gelegt werden. Im Vorstand bleibt Dorothea Weing, Leiterin des Kulturamts der Stadt Biberach, als Vertreterin von Oberbürgermeister Norbert Zeidler.

„Neue Impulse setzen“

Als Begründung für die nun angekündigten Rücktritte führt der Vorstand an, dass der Prozess nach der Trennung von der bisherigen künstlerischen Leiterin Nathalie Arnegger im Frühjahr sowie die Organisation der Filmfestspiele ohne künstlerische Leitung sehr anstrengend gewesen sei. Auch habe er sich Gedanken gemacht, wie es für ihn angesichts der bereits feststehenden Rücktritte der anderen Vorstandsmitglieder weitergehen solle, sagte Meinhold am Donnerstag im Gespräch mit der SZ. „Die 45. Filmfestspiele sind ja vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um auch im Vorstand einen komplett neuen Anfang zu machen und neue Impulse zu setzen.“

Dass nun das ganze Vereinskonstrukt oder gar die Filmfestspiele zur Disposition stehen, glaubt der Vorsitzende nicht. „Niemand muss sich Sorgen machen, dass es nicht weiterläuft.“ Es würden Gespräche geführt und er gehe definitiv davon aus, dass es Nachfolgelösungen für die Vorstandsposten gebe. „Wir haben noch genügend Zeit“, so Meinhold.

Alternativkonzept für Filmfest 2023

Um auch ohne künstlerische Leitung in diesem Jahr ein 45. Filmfest bieten zu können, hat der Vereinsvorstand Anfang August ein Konzept vorgestellt. Neben einem Best–of aus Preisträgerfilmen der vergangenen Jahre soll es vom 2. bis 5. November knapp 50 Filme aus den Sparten Spielfilm, Debütspielfilm, mittellanger Spielfilm, Kurzfilm, Dokumentarfilm und TV–Film zu sehen sein, die von Drehbuchautor und Schriftsteller Martin Maurer (Konstanz/Berlin) aus den rund 330 Einreichungen ausgewählt werden.

Verliehen wird allerdings nur ein Preis, nämlich der Goldene Biber für den besten Spielfilm oder Debütspielfilm. Außerdem gibt es den Silbernen Biber als Ehrenpreis für einen Filmschaffenden.