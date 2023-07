Feuerwehrsenioren arbeiten auf Kriegsgräberstätte in den Dolomiten

Mit viel Motivation und Ehrgeiz sind elf Feuerwehrsenioren aus dem Landkreis Biberach im Juni in die Dolomiten gefahren, um freiwillige Renovierungsarbeiten bei einer Kriegsgräberstätte zu leisten. Waren sie bislang bei drei Einsätzen in Frankreich tätig, so war das Ziel dieses Mal eine neue Herausforderung, eine Arbeit im Hochgebirge in Südtirol.

Auf dem Pordoijoch in über 2200 Meter Höhe im Zentrum der Dolomiten befindet sich eine große Kriegsgräberstätte, in der mehr als 9000 gefallene deutsche, österreichische und ungarische Soldaten aus den beiden Weltkriegen beigesetzt sind, teilen die Feuerwehrsenioren mit. Besonders die Gebirgskämpfe zwischen den verbündeten österreichisch–ungarischen und deutschen Truppen gegen die italienischen Einheiten hätten viele Opfer gefordert. So seien zahlreiche Soldaten nicht nur durch Kampfhandlungen zu Tode gekommen, eine überaus große Anzahl sei durch Lawinenabgänge, Erfrierungen und infolge Erschöpfung gestorben.

In Krypta mehr als 9000 Soldaten beigesetzt

Das Denkmal auf dem Pordoijoch wurde als sogenannte Totenburg in Form einer achteckigen Krypta gebaut, die von zwei ringförmigen Mauern umgeben ist. Im Innern der Krypta sind 8582 österreichische, ungarische und deutsche Soldaten aus dem 1. Weltkrieg beigesetzt, während im äußeren Ring 449 deutsche Gefallene aus dem 2. Weltkrieg ihre letzte Ruhe gefunden haben, berichten die Helfer aus dem Kreis Biberach. Das imposante Monument ist vom Pordoijoch, der Passhöhe der Dolomitenstraße Bozen–Cortina d´Ampezzo aus gut zu sehen und auch bequem zu erreichen.

Unterhalb dieses Denkmals steht das Haus des Friedhofsverwalters, das so genannte Wärterhaus, das für zwei Wochen die Arbeitsstätte der Feuerwehrgruppe bildete. Dieses Gebäude dient dem Friedhofsverwalter, also dem Verantwortlichen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge als Büro, an dem die recht zahlreichen Besucher der Kriegsgräberstätte vorbeikommen. Somit kann er die interessierten Leute ansprechen und ihnen Informationen geben. Zudem sind im Gebäude auch Toiletten und ein Geräteraum untergebracht. Da viele Jahre lang keine Renovierungsarbeiten mehr unternommen worden waren und die Witterung des Hochgebirges der Bausubstanz arg zugesetzt hatte, waren viele Schäden zu beheben.

Einzigartiges Engagement einer Feuerwehrtruppe

Die elf Feuerwehrkameraden, allesamt nicht mehr im aktiven Dienst, kommen aus den unterschiedlichsten Berufen und konnten somit die anstehenden Arbeiten leicht bewältigten. Sie gehören zu verschiedenen Feuerwehren im Landkreis Biberach und bilden zumindest in Baden–Württemberg die einzige Feuerwehrtruppe, die neben Soldaten, Reservisten, Jugendgruppen und Angehörigen des Technischen Hilfswerks solche Arbeiten auf Kriegsgräberstätten durchführt.

An dem einzelnstehenden Gebäude vor der imposanten Kulisse des Sellastocks und in Sichtweite der Marmolada hatte sich an vielen Stellen der Putz und die Farbe an den Außenwänden gelöst, am Kamin waren Steine abgebröckelt, auch die Innenwände waren unansehnlich, sodass einige Tage lang verputzt und gestrichen werden musste. Ein Team unternahm Schreinerarbeiten und fertigte neue Fensterläden an, erneuerte marode Türfüllungen und sanierte defekte Sitzbänke.

Die gesamte Holzverkleidung im Außenbereich, alle Fenster, einzelne Möbelstücke und die Dachrinnen erhielten nach gründlicher Schleifarbeit einen neuen Anstrich. Da das Gebäude über keinen Stromanschluss verfügt, wurden die eigens mitgebrachten Maschinen über einen Stromerzeuger betrieben, den die Feuerwehr Berkheim ausgeliehen hatte. Die beiden Mannschaftstransportwagen (MTW) stellten die Feuerwehr Bad Schussenried und zum wiederholten Mal das DRK Biberach zur Verfügung.

Komplizierte Arbeiten an Zisterne

In der etwas höher gelegenen Zisterne, die Gebirgswasser sammelt und damit die Toiletten versorgt, musste die defekte Abstelleinrichtung erneuert werden, was allerdings nicht ganz einfach war, da die betroffenen Teile unter Wasser lagen. In diesem Zuge wurde auch die Abwasserleitung gereinigt, gespült und teilweise neu verlegt. Da die rückwärtige Dachrinne über keinen kanalisierten Ablauf verfügte, sammelte sich das Regenwasser hinter dem Gebäude mit der Folge, dass die Außenwand Feuchtigkeit zog. Ein neuer Ablauf mit eingegrabener Verrohrung schaffte Abhilfe, ebenso die Anbringung einer Noppenfolie mit anschließender Einbringung von Kies. Der Toilettenbereich erhielt neue Fliesen, und das undichte Blechdach wurde mit Spenglerschrauben repariert.

Ein Wegebautrupp reinigte und erneuerte die Wasserablaufrinnen auf dem Weg zum Denkmal, wo zwei Spezialisten die Schlösser an den schweren Eingangstüren wieder gangbar machten. Und als bleibendes Zeichen der Erinnerung an die Feuerwehrsenioren aus dem Kreis Biberach stellten sie eine selbst angefertigte Sitzbank mit Gravur vor dem Haus auf, das nun in neuem Glanz als Anlaufstelle für Informationen über die Gebirgskriege und damit dem Gedenken an die vielen Gefallenen dienen soll. Die übliche Gedenkfeier fand in einem bescheidenen Rahmen statt. Anwesend waren nur der Friedhofsverwalter und die Feuerwehrgruppe, das Gedenken an die Kriegstoten war dennoch feierlich und würdevoll.

Auch für ein kleines Kulturprogramm blieb noch etwas Zeit

Für eine interessante Abwechslung sorgten die mehrtägigen Transportflüge eines Hubschraubers, der auf dem großen Parkplatz direkt an unserer Arbeitsstelle Lasten aufnahm und 1000 Höhenmeter hinauf zur Baustelle der Piz–Boe–Hütte flog. Da zeigte sich immer wieder, wie der Hubschrauber infolge der Höhe an seine Belastungsgrenzen kam.

Auch der kulturelle Teil des vierzehntägigen Einsatzes kam nicht zu kurz: Eine Fahrt auf der Sellaronda und zur Marmolada unter sachkundiger Führung durch den Friedhofsverwalter brachte der Gruppe die Dolomiten etwas näher. Und der Besuch der beiden italienischen Soldatenfriedhöfe Salesei bei Araba und Pocol oberhalb Cortina d‘Ampezzo sowie eine Wanderung durch ehemalige Stellungen am Falzaregopass zeigte erneut die Schrecken des Gebirgskriegs auf.

Beitrag zur Völkerverständigung

Den Einsatz auf der Kriegsgräberstätte Pordoi werteten alle Beteiligten als sehr zufriedenstellend. Der Erfolg basiere einerseits auf der hervorragenden Vorbereitung seitens des Volksbundes in Person von Christoph Schwarz und andererseits an der guten Unterstützung durch Friedhofsverwalter Markus Nägel, so die Feuerwehrsenioren. Nägel ließ der Gruppe vorwiegend freie Hand bei den Arbeiten. „So konnten die Feuerwehrkameraden ihre Arbeit mit viel Können, Interesse und Ehrgeiz durchführen“, teilt die Gruppe mit, die ihre Arbeit auch als optimale Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Völkerverständigung und als Arbeit für den Erhalt des Friedens betrachtet.