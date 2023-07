Die Feuershow–Gruppe „Biberfunkeln“ hat dem Publikum am Dienstagabend auf dem Biberacher Marktplatz mächtig eingeheizt. Rund 2000 Menschen kamen zum großen Charity–Event und beobachten fasziniert die spektakuläre Show mit dem Feuer. Auftritte gab es auch von der Biberacher Streetdance–Gruppe Nice Danzas und der Tanzgruppe Faszination Tanz. Die Spenden des Abends gehen an den Bürgerverein Biberach für ihr Projekt „Essen auf Rädern“.

Wir sind überwältigt davon, dass so viele Menschen gekommen sind. Jürgen Hotz

In den vergangenen Jahren haben die Männer und Frauen von „Biberfunkeln“ ihre Show immer spontan während des zehntägigen Schützenfests auf dem Marktplatz abgehalten. Jürgen Hotz hatte aber schon lange die Idee, daraus eine feste Veranstaltung für den guten Zweck zu machen. In diesem Jahr ist die Gruppe dieses Thema aktiv angegangen — mit Erfolg. „Wir sind überwältigt davon, dass so viele Menschen gekommen sind“, sagt Jürgen Hotz. „Wir hatten ein richtig cooles Publikum und das in der schönsten Location in Biberach.“

4500 Euro auf dem Marktplatz

Und auch die Spendensumme kann sich sehen lassen: Auf dem Marktplatz sind mehr als 4500 Euro zusammengekommen. Im Vorfeld hatte die Bruno-Frey-Stiftung zugesagt, diesen Betrag noch zu verdoppeln. Zusätzlich gibt es noch 1000 Euro vom Biberacher Autohaus Moll und eine anonyme Spende in Höhe von 200 Euro. „Es ist eine tolle Sache, dass es so viele Menschen gibt, die unsere Aktion unterstützen. Vor allem für den Bürgerverein freut es mich sehr, denn er leistet wichtige Arbeit.“ Künftig soll die Aktion jährlich wiederholt werden: „Und zwar immer für eine andere Biberacher Initiative“, sagt Jürgen Hotz.

Ich glaube, mit Tanz und Feuer konnten wir die Menschen an diesem Abend richtig glücklich machen. Jürgen Hotz

Organisiert wurde die Veranstaltung von der TG–Turnabteilung, zu denen auch die Feuershow–Gruppe „Biberfunkeln“ und die Frauen von „Faszination Tanz“ gehören. Die „Nice Danzas“ rund um den Biberacher Tänzer Nico Zimmermann sind Teil des Vereins Jugend Aktiv. „Ich glaube, mit Tanz und Feuer konnten wir die Menschen an diesem Abend richtig glücklich machen“, sagt Jürgen Hotz.