Ferienwaldheim Hölzle startet

Mit dem Gottesdienst im Grünen wird am Sonntag, 30. Juli, um 10.45 Uhr die Saison im Biberacher Ferienwaldheim Hölzle offiziell eröffnet. Die neue Hölzle–Pfarrerin Katharina Klein–Leis gestaltet den Gottesdienst gemeinsam mit Hölzle–Mitarbeitenden. Nach dem Gottesdienst ist bis zum Nachmittag, ob deftig oder süß, für Speis und Trank gesorgt. Das Hölzleprogramm startet am Nachmittag. Der zwölf Meter hohe Kletterturm auf dem Hölzle–Gelände wurde um zusätzliche Touren erweitert. Besucher können den Turm am Eröffnungssonntag, ebenso wie die Kinder im Ferienwaldheim im Rahmen des Gruppenprogramms, unter Aufsicht nutzen. Die Waldheimleitung lädt alle Eltern, Kinder und Gäste, sowie alle Interessierten ein, diesen Tag im Hölzle zu genießen.

Um die Spielmaterialien auch künftig im Trockenen halten zu können, mussten Teile des Gebäudedachs ausgetauscht werden, zudem wurde der Teerweg vor dem Gebäude neu gemacht. Außerdem gibt es ein neues großes Sonnensegel.