Feinste Blasmusik erklingt in der Schalterhalle

In der vollbesetzten Schalterhalle der Kreissparkasse hat die „Kleine Schützenmusik“ (KSM) bei ihrem Jahreskonzert wieder einmal die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer im Flug erobert. Gemeinsam mit dem Bläservororchester der Bruno-Frey-Musikschule und dem Trommlerkorps der KSM boten die sage und schreibe 100 Mitglieder des Ensembles feine Blasmusik.

Der Hausherr Kurt Hardt, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse, die nicht nur großzügig ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, sondern auch noch Mitwirkende und Publikum nach dem Konzert zu Häppchen und Getränken einlud, begrüßte seine Gäste herzlich und erntete Schmunzeln und Applaus mit seinem Bekenntnis, mit dem Jahreskonzert beginne bei ihm regelmäßig die Vorfreude auf das Schützenfest.

Unter dem energischen Dirigat von Theresa Merk eröffnete das Bläservororchester, verstärkt durch einige erfahrene „KSMler“, den Abend mit einer zackigen Fassung des Beatles-Hits „Yellow Submarine“ und ließ mit spürbarer Spielfreude zwei Titel von Taylor Swift und Steve Winwood folgen - sehr sympathisch und gekonnt anmoderiert von Julius Kraich. Nach der Begrüßung durch Schützendirektor Robert Barthold und dem imposanten Einzug der uniformierten jungen Musikerinnen und Musikern zwischen 11 und 24 Jahren hieß es dann: „Bühne frei für die KSM.“

Den Programmauftakt bildete die „Festival Music“ von Markus Götz, der bei der Komposition berühmten Kollegen durchaus ein wenig über die Schulter geschaut haben mag: Ein Hauch von Filmmusik aus der Feder von John Williams, eine Prise Pathos à la Edward Elgar. Eine weitere starke Nummer von Markus Götz war mit „Montanas del Fuego“ zu hören - übrigens wie alle Programmbeiträge gekonnt eingeführt von den Orchestermitgliedern Nadine Triebel und Milos Mandaric.

Götz gelang mit dem Stück ein spannendes musikalisches Portrait der Insel Lanzarote - kontrastreich, farbig und energiegeladen. Und ebenso musizierte die KSM - vom düsteren Beginn, schroffen Fortissimo-Einwürfen im Allegro, delikaten rhythmischen Passagen von Holz und Xylofon, über den lyrischen Mittelteil mit schönem Altsaxofon-Solo bis hin zu einem fulminanten Schluss. Garant für dieses hohe musikalische Niveau ist nun schon seit Jahren Michael Bischof. Sicht- und hörbar erreicht der Dirigent seine jungen Orchestermitglieder, kann sie motivieren und sorgt im Konzert mit klarem Dirigat für Sicherheit und gutes Zusammenspiel.

Ein Höhepunkt des Konzertabends war sicher der Auftritt des jungen Tubisten Magnus Wille. Der angehende Abiturient am Pestalozzigymnasium und - ganz aktuell - erster Landespreisträger mit Höchstpunktzahl beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ brillierte als Solist in Mozarts „Rondo alla Turca“. Als Mozart das Stück 1784 als Finalsatz seiner Klaviersonate A-Dur KV 331 komponierte, hat er sich wohl nicht träumen lassen, dass es 240 Jahre später mit virtuosen Tuba-Läufen in genialem Bass-Sound, begleitet von einem Jugendblasorchester, aufgeführt werden könnte. Großer Jubel in der Schalterhalle.

In die zweite Saison geht das von Judith Keppler betreute achtköpfige Trommlerkorps der KSM. Mit zwei solistisch gespielten Märschen und dem gemeinsam mit dem Blasorchester aufgeführten „Biberacher Schützenmarsch“ hinterließ es einen sehr guten Eindruck - Potential für die Zukunft. Apropos Zukunft: Die für die KSM verantwortliche Schützendirektorin Bettina Bammert stellte Lea Fritzenschaft als neue Co-Dirigentin vor und wünschte den elf ausscheidenden KSM-Musikerinnen das Beste für den weiteren Lebensweg. Langjährige Orchestermitglieder wurden mit einer Ehrennadel ausgezeichnet.

Nach Ende dieses „förmlichen“ Kapitels deuteten es die ausgezogenen Uniformjacken schon an: Das Jahreskonzert wird in Partystimmung enden, für die dann „Viva la vida“ und Disney-Filmhits sorgten. Das begeisterte Publikum erklatschte sich als Zugabe den Marsch-Walzer „Castaldo Nova“.