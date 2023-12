Feierabendkonzerte in der Spitalkirche - bschluss mit dem Akkortett

Das letzte adventliche Feierabendkonzert in Biberach beginnt am Freitag, 22. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Spitalkirche und wird vom Akkortett der Bruno-Frey-Musikschule gestaltet (Foto: privat). Für die Biberacher Akkordeonisten sind die Feierabendkonzerte in der Vorweihnachtszeit lang gepflegte Tradition. Regelmäßig treten die Musikerinnen und Musiker dort auf, um das Publikum mit verschiedensten Werken unterschiedlichen Charakters auf die bevorstehende Weihnachtszeit einzustimmen. Pfarrer Ulrich Heinzelmann sorgt wieder für die passenden Worte und Gedanken zwischen der Musik. Der Eintritt ist wie immer frei. Die Vortragenden freuen sich über eine Spende für Kirche und Musikschule.