Wenn Pflegebedürftige nach einem Klinikaufenthalt nicht direkt nach Hause können, ist Kurzzeitpflege eine Lösung. Kurzzeitpflege heißt der Rettungsanker auch, wenn die pflegenden Angehörigen dringend eine Auszeit brauchen. Doch von diesen Plätzen gibt es viel zu wenige im Landkreis Biberach. Pflegende Angehörige trifft das hart. Zwei Frauen berichten über den belastenden Alltag und das Drama, einen Kurzzeitplatz zu finden.

„Angespannt.“ So beschreibt das Landratsamt Biberach die Lage bei den Kurzzeitplätzen. Aktuell gibt es im Landkreis acht sogenannte solitäre Kurzzeitpflegeplätze, also Plätze, die ausschließlich für diesen Zweck zur Verfügung stehen. Weitere 155 sind in Langzeitplatzeinrichtungen eingestreut und somit nicht ausschließlich der Kurzzeitpflege vorbehalten.

In der Urlaubszeit wie ein Lotteriegewinn

Wer kurzfristig einen dieser Plätze benötigt, besitzt schlechte Karten. Insbesondere in der Urlaubszeit sei es fast wie ein Lotteriegewinn, wenn man zum Zug komme, sagt Josefa Engler, die Vertreterin der pflegenden Angehörigen in der Kreispflegekonferenz.

Welch zusätzlicher Druck auf Angehörigen dann lastet, wissen zwei Frauen aus dem Landkreis nur zu gut. Eine von ihnen (sie will nicht namentlich genannt werden) hat ihren Ehemann gepflegt. Nach seinem Klinikaufenthalt benötigte ihr Mann einen Kurzzeitpflegeplatz. „Ich habe herumtelefoniert, es hieß, in zwei bis drei Monaten gebe es etwas.“ Sie erinnert sich an die Verzweiflung: „Ich kann doch nicht immer die Nachbarn fragen, ob sie helfen.“

Der Kliniksozialdienst fand schließlich in einem Nachbarlandkreis einen Platz. Nach knapp drei Wochen kam der Anruf des Heims, sie solle ihren Mann zwei bis drei Tage früher holen, erzählt sie. Es folgten zwei Monate daheim, dann wieder die Klinik, die Suche nach einem Kurzzeitplatz und die bange Frage, wie es zu Hause gehen sollte. „Der ambulante Pflegedienst hatte keine Kapazitäten frei“, sagt sie.

Reiner Zufall sei es gewesen, dass sich in einem anderen Landkreis ein Platz gefunden habe. Und sie hatte zusätzlich Glück: Ihr Mann durfte dort bleiben, rund eineinhalb Jahre bis zu seinem Tod.

Die Zeit als pflegende Angehörige gehe an die Substanz, lautet ihr Fazit. Man fühle sich alleingelassen mit den Problemen - von Anfang an. „Manchmal denkst du, du packst es nicht mehr.“ Auch als ihr Mann im Heim war, kam sie nicht zur Ruhe. Wenn man nicht gerade dort zu Besuch sei, sei man mit einem Ohr am Telefon, sagt sie. „Das macht einen psychisch fertig.“ Wer keinen Pflegefall habe, könne es sich nicht vorstellen.

„Unglaublich aufreibend.“ So schildert auch eine Angehörige aus Biberach (sie will nicht namentlich genannt werden) die Pflege. 2017 begann sie, die Schwiegereltern zu unterstützen, parallel zur Familienarbeit - die Kinder gingen noch zur Schule - und zur Teilzeitstelle. Ging es anfangs um Organisatorisches, wuchs bald der eigentliche Pflegebedarf. Während der Klinik- und Rehaaufenthalte der Schwiegereltern war der Druck nicht geringer. In einem Fall sei sie zweimal täglich in die Reha gefahren, um zu unterstützen, berichtet sie. Ein anderes Mal bekniete sie die Ärzte, dass der Schwiegervater länger bleiben darf, weil die Schwiegermutter krank war.

Ich habe 16 Heime in zwei Landkreisen angerufen. Es gab keine Chance. Eine pflegende Angehörige

Immer wieder suchte sie einen Kurzzeit- oder auch einen Heimplatz. Stundenlang habe sie telefoniert, erzählt sie. Neulich hätten sie abends erfahren, dass die Schwiegermutter - der Schwiegervater ist inzwischen verstorben - nicht mehr kann. „Ich habe 16 Heime in zwei Landkreisen angerufen. Es gab keine Chance.“ Es war nicht die erste Notfallsituation, in der die Familie einsprang. Sie schafften es, die Zeit zu überbrücken, bis eine 24-Stunden-Pflegekraft da war.

„Es reibt einen auf“, sagt sie über die Pflege. Nachts kommen teils Anrufe, weil es den Pflegebedürftigen schlecht geht. Wenn die Angehörigen im Heim sind, heißt es Rezepte und Medikamente holen, mit Ärzten und der Krankenkasse reden, sich selbst organisieren. „Es kommt eins zum anderen.“ Und man wünsche sich doch, dass es den Angehörigen gut ergeht.

„Die Familie kommt zu kurz“, konstatiert sie. Sie selbst fühle sich erschöpft. „Mein Arzt sagt: kein Wunder.“

Die Frauen machen die häusliche Pflege oft bis zur Selbstaufgabe. Josefa Engler

„Die Frauen machen die häusliche Pflege oft bis zur Selbstaufgabe“, berichtet Josefa Engler. Wichtig sei, dass sie auf sich achteten. „Dem Patienten geht es nur gut, wenn es dem Pflegenden gut geht.“

„Man denkt nur an den anderen und vergisst sich selbst“, sagt die Angehörige aus dem Landkreis. In einer Reha habe sie es geschafft, mal wieder zu lachen, und Kraft getankt. Hilfreich seien auch die Treffen der pflegenden Angehörigen. Nicht nur wegen der fachlichen Informationen. „Es ist ein Aha-Erlebnis. Da sind andere, die wissen, wie es einem geht“, erzählt die Angehörige aus Biberach.

Es ist derzeit nicht absehbar, wie dieser Mangel gedeckt werden könnte. Philipp Friedel

„Für die pflegenden Angehörigen ist die Entwicklung bei den Pflegeplätzen nicht gut“, sagt der bei Diakonie und Caritas für die Angehörigentreffen zuständige Karl-Heinrich Gils. „Erschwerend kommt hinzu, dass bei den ambulanten Pflegediensten teils Personalengpässe herrschen.“

Das Landratsamt macht wenig Hoffnung, dass die Situation besser wird. „Ein Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen wurde bereits bei der letzten Pflegeplanung konstatiert und es ist derzeit nicht absehbar, wie dieser Mangel gedeckt werden könnte“, sagt Pressesprecher Philipp Friedel.