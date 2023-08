Bei der Bildung will die FDP–Gemeinderatsfraktion auf keinen Fall sparen. Trotzdem rückt sie vom kostenfreien letzten Kindergartenjahr ab, will dafür eine Gegenleistung. Wie diese aussieht und wo die FDP weiteres Sparpotenzial sieht, das haben Fraktionsvorsitzende Hildegard Ostermeyer und Stadtrat Oliver Lukner im SZ–Sommergespräch verraten.

Bildung und Betreuung: Aus Sicht der Fraktionsvorsitzenden Hildegard Ostermeyer ist es das Hauptthema der FDP. Mit dem letzten beitragsfreien Kindergartenjahr, das von ihren Vorgängern in der Fraktion auf den Weg gebracht worden sei, habe man eigentlich ein Signal an das Land setzen wollen, dass es nachziehe und landesweit für einen guten Schuleinstieg der Kinder sorge. Inzwischen hätten sich aber einige Rahmenbedingungen geändert und es mangle in der Stadt an Fachkräften im Betreuungsbereich. „Wir befürchten, dass die frühkindliche Bildung dadurch schlechter wird“, so Ostermeyer.

Die FDP–Fraktion rückt deshalb vom kostenfreien letzten Kindergartenjahr ab und beantragt, die dafür notwendige Summe (laut Stadtverwaltung rund 500.000 Euro jährlich) für Ehrenamtliche zur Verfügung zu stellen, die in zeitlich eingegrenztem Rahmen selbstbestimmt in den Kindertageseinrichtungen mitarbeiten — als Lesepaten, Singpaten, Waldpädagogen oder als Menschen, die mit den Kindern Gesellschaftsspiele spielen. „Dafür sollen sie dann eine Ehrenamtspauschale erhalten. Das signalisiert, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird“, sagt Ostermeyer. So ließen sich Erzieher entlasten und Betreuungszeiten beibehalten. „Die Betreuungszeiten sind in diesem Bereich aktuell unser dringendstes Problem“, sagt Oliver Lukner.

Sparen auch bei der Verwaltung

Ausgeglichener Haushalt: „Der prognostizierte Gewerbesteuereinbruch von 30 Millionen Euro wird die Stadt nach Abzug des Finanzausgleichs an Landkreis und Land real mit 12 bis 15 Millionen Euro im Zwei–Jahres–Verzug treffen“, so Ostermeyer. Maßnahmen aus Sicht der FDP seien, dass Vergütungen, Aufwandsentschädigungen und Gebühren im Abstand von drei bis fünf Jahren inflationsbedingt angepasst werden müssten.

Des Weiteren plädiert die FDP für eine Erhöhung des Gewerbesteuer–Hebesatzes auf 340 Prozentpunkte. Die Grundsteuer soll hingegen zunächst unangetastet bleiben.„Außerdem müssen wir Investitionen auf ein realistisches Maß kürzen“, sagt Ostermeyer. Dies sei nicht nur aufgrund der Kosten notwendig, sondern auch mit Blick auf die Personalsituation im Baudezernat. Bei Bauprojekten gelte immer der Grundsatz, dass die Kosten für Sanierung und Neubau gegeneinander gestellt werden müssen, um jeweils im Einzelfall entscheiden zu können.

Wichtig ist den Liberalen auch, dass innerhalb der Verwaltung nach Einsparungen gesucht wird. „Dabei denken wir aber nicht an Minijobberstellen, sondern an höher dotierte Stellen, die im Haushalt bemerkbar sind“, sagt die Fraktionsvorsitzende. „Streichungen bei Bildung, Betreuung und Kultur stehen bei uns nicht an erster Stelle“, so Lukner.

Erreichbarkeit mit jedem Verkehrsmittel

Energiewende: Die FDP–Fraktion begleitet den Ausbau des Nahwärmenetzes in der Stadt positiv. „Wichtig ist, dass jetzt auch konkrete Infos für Hausbesitzer kommen, was Kosten und Anbieter betrifft“, sagt Lukner. Die Nutzung von Geothermie müsse weiterverfolgt werden. „Die Thermalbäder in Oberschwaben zeigen seit Langem, dass das funktioniert.Das lässt sich sicher forcieren.“

Dass der Ausbau der Netze Behinderungen, Baustellen und Straßensperrungen mit sich bringe, lasse sich laut Lukner nicht vermeiden. „Wichtig ist, dass die Zufahrt zu Geschäften, Gastronomien und Dienstleistern für die Kunden immer gegeben sein muss.“

Mobilität: Neben einer attraktiven Innenstadt sei auch deren Erreichbarkeit wichtig, sagt Oliver Lukner, „insbesondere aus dem Umland und mit jedem Verkehrsmittel“. Die FDP stemme ich gegen einen Kulturkampf ums Auto. „Die Wenigsten von uns nutzen nur ein Verkehrsmittel, deshalb müssen wir weg vom Schwarzweiß-Denken.“ So lange Geschäfte und Gastronomien noch immer die Folgen von Corona und Energiekrise kompensieren müssten, dürften keine einschneidenden Maßnahmen bei der Erreichbarkeit getroffen werden. Forcieren will die FDP den Bau schneller Radwege abseits der Straßen.

„Die leerstehenden Läden und Gaststätten sind ein Zeichen dafür, dass man schauen sollte, was ihnen hilft“, so Lukner. Die Stadt sei dabei aber nur Mittler und könne für ein attraktives Umfeld sorgen. „Am Ende ist es eine Sache der Verpächter, wen sie in ihre Läden zu welchem Preis rein nehmen.“ Die Höhe der Pacht sei gerade für Gründer ein entscheidendes Kriterium.

Begrünung: Die FDP steht hinter der beschlossenen Neugestaltung der Parkanlagen und sieht weitere Möglichkeiten für mehr Bäume in der Innenstadt, die der Beschattung dienen. „Man kann Bäume pflanzen, ohne dafür Parkplätze opfern zu müssen“, sagt Oliver Lukner, der im Übrigen auch am Marktplatz noch Möglichkeiten für Bäume sieht, „und der Schützenfestumzug dann trotzdem noch durchkommt“. Auch der Viehmarkt wäre seiner Ansicht nach mit Bäumen schöner.