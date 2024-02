Über die Einwanderungspolitik der Liberalen im Blick des Fachkräftemangels hat die Konstanzer Bundestagsabgeordnete Ann-Veruschka Jurisch beim Neujahrsempfang der Kreis-FDP im Biberacher Museum gesprochen. Gerade im Bereich der Migrationspolitik sei die Ampel-Regierung in den vergangenen beiden Jahren mit Sieben-Meilen-Stiefeln vorangekommen, betonte Jurisch.

„Wir sind in vielen Punkten sehr geräuschlos vorwärts gekommen“, sagte die FDP-Abgeordnete. „Auf Bundesebene haben wir im Bereich der Migration wirklich geliefert. Aber wir müssen den beschlossenen Maßnahmen etwas Zeit geben, bis man die Wirkung sieht.“

Demografie bremst Wachstum

Deutschland brauche Migration in den Arbeitsmarkt. „Das Thema Demografie fällt uns jetzt auf die Füße“, so Jurisch. Im dritten Quartal 2023 habe es in Deutschland 1,73 Millionen offene Stellen gegeben. „Das sind fast zwei Millionen vergebene Chancen auf Wachstum und Wertschöpfung.“ Das gefährde auf Dauer den Produktionsstandort Deutschland und seine Sozialleistungen.

Es brauche deshalb eine vereinfachte Möglichkeiten der Einwanderung für Menschen, die hier arbeiten wollen. „Es rennen uns nicht alle die Bude ein“, betonte Jurisch. „Wir haben eine schwierige Sprache, eine hohe Steuerlast, viel Bürokratie und nicht genügend Wohnraum.“ Dazu kämen so genannte softe Faktoren: „Die Menschen fühlen sich bei uns oft nicht willkommen und finden keine Freunde.“

Neues Gesetz als Schlüssel

Vor diesem Hintergrund seien Berichte über AfD-Pläne zur Vertreibung bestimmter Personengruppen aus Deutschland kontraproduktiv. „Die AfD ist ein Standortrisiko für uns“, sagte Jurisch. „Wichtig ist, dass wir Demokraten zusammenstehen und für unsere Werte kämpfen.“

Als Schlüssel für eine bessere Arbeitsmigration sieht die FDP-Abgeordnete das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz des Bundes, das sie mitverhandelt hat. Neben Menschen mit einem Berufsabschluss wird darin auch Berufserfahrung im Herkunftsland stärker gewichtet. Außerdem soll eine Chancenkarte, die auf einem Punktesystem basiert, mehr Fachkräfte ins Land locken.

Vorbild Kanada

Zu den Punktekriterien gehören Qualifikation, Deutsch- und Englischkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug, Alter und mitziehende Lebens- oder Ehepartner. „Das Vorbild ist hier das kanadische Punktesystem“, so Jurisch. „Kanada ist ein erfolgreiches Einwanderungsland, das den Menschen eine Perspektive gibt.“

Generell warb Jurisch dafür, ein Stück weit vom „deutschen Perfektionismus“ abzurücken, wenn es darum gehe, Migranten in Arbeit zu bringen. „Wir denken immer, dass alle erst perfekt Deutsch lernen müssen, bevor sie arbeiten dürfen.“ Man könne sich die Sprache auch bei der Arbeit aneignen.

Glaser bittet um Kostenübernahme

Im Bereich der Fluchtmigration plädierte Jurisch für eine konsequentere Abschiebung von Menschen, die keinen Schutzanspruch haben. „Das funktioniert aber nur, wenn Land, Bund und auch die EU gut zusammenarbeiten.“ Die Einigung auf eine EU-Asylreform kurz vor Weihnachten bezeichnete die FDP-Abgeordnete deshalb als „historisch“.

Der Biberacher Landrat hielt als Gast ein kurzes Grußwort. Er betonte, dass der Landkreis Biberach bei der Flüchtlingsaufnahme im Land der einzige sei, der bislang ohne Hallenbelegungen, Zelte oder Notunterkünfte ausgekommen sei. Er richtete die große Bitte an Land und Bund, dass der Kreis die Kosten für die Flüchtlingsaufnahme zu 100 Prozent erstattet bekomme. „Sollten wir irgendwann darüber diskutieren müssen, ob wir die Kosten kommunal tragen müssen, befürchte ich große Probleme“, so Glaser. Unabhängig davon brauche es Arbeitsmigration nach Deutschland, „aber sie muss gut gemacht sein“.

FDP wirbt um Kandidaten

Thomas Herrmann, FDP-Ortsverbandsvorsitzender in Biberach, sowie Hildegard Ostermeyer, FDP-Fraktionsvorsitzende im Biberacher Gemeinderat, warben mit Blick auf die Kommunalwahl um Kandidaten. Dass viele Menschen an der Demo gegen rechts auf dem Marktplatz teilgenommen haben, sei ein starkes Zeichen gewesen, so Herrmann. „Aber die Demokratie lebt auch vom Mitmachen. Lassen Sie sich aufstellen, werden Sie Mitglied in einer Partei.“ Man benötige engagierte Kandidaten für ein funktionierendes Gemeinwesen, sagte Ostermeyer. Sie warnte aber auch vor der Wahl bestimmter Parteien: „Wer Protest wählt, bekommt Protest.“