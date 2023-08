Im Sommergespräch äußern sich Vertreter der Fraktionen im Kreistag des Landkreises Biberach zu Themen, die das Gremium derzeit besonders beschäftigen. Im fünften Teil der Reihe kommt FDP–Kreisrat Alfred Braig zu Wort.

Der Landkreis muss derzeit Rekordzahlen bei den zugewiesenen Geflüchteten bewältigen. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Die Geflüchteten werden in Deutschland nach Quoten zugewiesen und in die kleinsten Bezirke der unteren Verwaltungsbehörden, den Landkreisen, verteilt. Damit ist der Kreis der Getriebene. Unter diesen Bedingungen macht das Sozialdezernat mit dem Amt für Flüchtlinge und Integration und dem Amt für Liegenschaften und Gebäude einen Topjob. Das war schon bei der großen Zuzugswelle 2015 so. Von Anfang an wurden potenzielle Unterkünfte gesucht, angemietet und bei Bedarf ausgebaut. Dabei waren leerstehende Klinikräume in Riedlingen und Dietenbronn auch hilfreich. Die Anschlussunterbringung erfolgt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden.

Der Bund muss wiederum schnellstens gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, um Integration durch Arbeit und Spracherwerb gelingen zu lassen. Alfred Braig

Der Bund muss wiederum schnellstens gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, um Integration durch Arbeit und Spracherwerb gelingen zu lassen. Scheitern die Bemühungen, ist im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eine Rückführung notwendig. Unsere Wirtschaft und soziale Einrichtungen sind dringend auf Integration und geordneten Zuzug angewiesen. Je schneller wir das schaffen, desto weniger ist mir vor den Schreihälsen vom rechten Rand bange. Im Übrigen ist die Finanzierung eine pauschale Transferleistung vom Bund und wird vom Kreis wie üblich penibel mit Nachforderungen und Spitzabrechnung abgerechnet.

Corona–Pandemie und Ukraine–Krieg haben in den vergangenen Jahren viele Themen in den Hintergrund gedrängt. Dazu gehört auch der Kampf gegen den Klimawandel. Wie sehen Sie den Landkreis hier aufgestellt?

Der Kreis Biberach ist mit seinen Baustandards schon lange vorbildlich. Gute Beispiele für das Klimaverantwortungsbewusstsein sind die Schulmeile in der Leipzigstraße mit der Gebhard–Müller–Schule, die schon seit ewigen Zeiten energieautark ist, der Schutz unserer Feuchtgebiete an Schussen, Umlach und Riß und als Highlight die Wiedervernässung des Ummendorfer Rieds.

Solange der Haushalt des Kreises noch nicht vorgelegt ist, werden wir uns an keiner Spekulation über eine Erhöhung der Kreisumlage beteiligen. Alfred Braig

Dabei erreicht man durch die Versickerung einen Grundwasserschutz und eine Schonung des Grundwasservorkommens. Außerdem gibt es zu Dürrezeiten Entnahmeverbote von Wasser aus öffentlichen Gewässern. Da könnte man noch deutlich mehr machen. Auch weitere Maßnahmen wie einen Landschaftserhaltungsverband und die Kooperationspläne zu einer Biosphärenregion Oberschwaben sind Maßnahmen, die eine untere Verwaltungsbehörde stemmen kann.

Für das Haushaltsjahr 2022 hat der Landkreis zuletzt ein sehr gutes Ergebnis verkündet. Die weitere Prognose fiel dagegen weniger euphorisch aus. Die Erhöhung der Kreisumlage, aktuell die niedrigste in Baden–Württemberg, könnte ein Thema werden.

Dieses Thema ist wohl aufgekommen durch den Artikel in der SZ über den Gewerbesteuereinbruch bei der Stadt Biberach von netto circa 12 bis 15 Millionen Euro. Mir ist aber keine öffentliche Verlautbarung der übrigen Gemeinden im Kreis bezüglich der Gewerbesteuerentwicklung bekannt. Solange der Haushalt des Kreises noch nicht vorgelegt ist, werden wir uns an keiner Spekulation über eine Erhöhung der Kreisumlage beteiligen.

Wie sehen Sie den Landkreis Biberach beim Thema Mobilität aufgestellt?

Die vom Land ausgerufene Mobilitätsgarantie ist die Quadratur des Kreises und kommt noch lange nicht, wenn überhaupt. Fakt ist, wir haben die Südbahn und eine realistische Aufgabe für den Kreis, sich an der Planung weiterer Haltepunkte zu beteiligen. Was den weiteren Ausbau des Busverkehrs betrifft, muss man skeptisch sein. ÖPNV ist laut Gesetz eine freiwillige Aufgabe des Landkreises. Der Landkreis erhält lediglich eine Erstattung für die im Schülerverkehr entstehenden Kosten. Für den Rest gibt es kein Geld.

Hier laufen wir wie bei der Pflege und anderen Bereichen in ein Riesenchaos an Beschäftigtenmangel hinein. Alfred Braig

Die Mobilitätsgarantie sieht dafür bisher auch keine Mittel vor. Selbst wenn man es finanzieren könnte, gibt es keine Busfahrer mehr. Hier laufen wir wie bei der Pflege und anderen Bereichen in ein Riesenchaos an Beschäftigtenmangel hinein. Einige Linien werden schon nicht mehr im vollen Takt betrieben. Aber die Kinder müssen in die Schule, die Berufstätigen zur Arbeit, Hausfrauen zum Einkaufen und so weiter. Halten wir es mit Ministerpräsident Kretschmann: In ländlichen Gegenden kann man das Auto nicht komplett durch den ÖPNV ersetzen, ein Kulturkampf gegen das Auto ist schädlich.

Im Landratsamt gibt es Überlegungen, in Form eines Eigenbetriebs Immobilien Wohnraum für Mitarbeiter, Auszubildende oder Geflüchtete zu schaffen. Was halten Sie von dieser Idee?

Eine sehr gute Idee bei eigenem Grund in projektbezogenen Ansiedlungen. Ein Beispiel ist die Stadt Biberach mit ihrem Sozialwohnungsbau oder der Hospital zum Heiligen Geist in seinem Hospitalquartier für Auszubildende und Pflegekräfte. Es ist sinnvoll das zu tun, weil man die Arbeitskräfte sonst gar nicht mehr kriegt. Solche Projekte müssen zumindest kostendeckend realisiert werden.

Privates Bauen muss wieder attraktiv werden. Alfred Braig

Bei Geflüchteten ist Anschlussunterbringung in möglichst vielen Kommunen wohl sinnvoller. Grundsätzlich ist Wohnbau eine Sache bundesweiter Förderung, sei es wieder durch steuerliche Maßnahmen wie Objekt– bzw. Subjektförderung, Familienförderung und Baugenossenschaften. Mit diesen Förderungen könnte die Bundesregierung auch ihr Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr erreichen. Privates Bauen muss wieder attraktiv werden.

Welche weiteren Themen sollte der Landkreis im Blick behalten?

Ich möchte noch etwas zur Gesundheitsversorgung sagen. Der Landkreis hält ja eine Beteiligung in Höhe von 25,1 Prozent an der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH, aber da geht es im Wesentlichen um Immobilien. Am operativen Geschäft sind wir nicht beteiligt. Die Kritik an Sana ist ja immer so groß. Dabei können wir froh sein, ein so gut aufgestelltes Zentralkrankenhaus zu haben. Sana ist zudem mit 1100 Beschäftigten ein wichtiger Arbeitgeber. Deshalb ist mir wichtig, dass das Krankenhaus funktioniert und man kein Klinik–Bashing betreibt.

Ein Krankenhaus, von Sana getragen, hat aber auch einen Riesenvorteil: Sana hat einen großen Pool an Spezialisten. Alfred Braig

Es kann immer sein, dass etwas passiert. Wenn man dann aufspringt auf das Thema, ist das für mich eine anekdotische Betrachtungsweise und keine systematische. Und das ist dann schwierig. Ein Krankenhaus, von Sana getragen, hat aber auch einen Riesenvorteil: Sana hat einen großen Pool an Spezialisten. Dadurch haben wir eine funktionierende Stroke Unit für Schlaganfälle, eine Nephrologie mit Dialyse, eine angeschlossene Psychiatrie oder eine Angiologie, die wir vorher nie hatten. Auch die Kardiologie ist klasse aufgestellt. Und wäre die Geriatrie in Biberach geblieben, dann gäbe es die 30 Betten dort heute noch. Dass die Notfallabteilung überlastet ist, liegt daran, dass dort viele Menschen aufschlagen, die keinen Hausarzt haben und erst durch einen Notfall zum Arzt kommen. Dabei sollte man ab 40 oder 50 Jahren schon einige Untersuchungen machen lassen, schon allein wegen Diabetes oder Cholesterin. So verstopfen viele Menschen aber ein wichtiges System. Das liegt nicht an Sana.