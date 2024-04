Markus Wolfangel ist nach der Heimniederlage gegen den SV Steinhausen als Chefcoach des Fußball-Bezirksligisten FC Wacker Biberach zurückgetreten. Wie es kurzfristig weitergehen soll ist geklärt, die Suche nach einem Nachfolger für den 58-Jährigen läuft beim im Abstiegskampf befindlichen Tabellenzwölften.

Mangelnde Trainingsbeteiligung gibt Ausschlag

Wolfangel, der im Sommer 2023 das Cheftraineramt beim FC Wacker übernommen hatte, erklärte seinen Abschied laut einem Bericht auf der Homepage des Clubs mit der mangelnden Beteiligung seiner Männer in den Abschlusstrainings vor den Spielen gegen Steinhausen und Kirchberg, die beide mit 0:4 verloren gingen.

Er habe deshalb und wegen anderer misslicher Umstände „keine Chance auf Entwicklung“ gesehen, gleichzeitig wolle er mit seinem Schritt einen „Impuls setzen“ im Kampf um den Klassenverbleib, heißt es dort weiter. Wolfangel war für die „Schwäbische Zeitung“ am Montag telefonisch nicht erreichbar.

Wacker-Verantwortliche sind überrascht

Wackers Abteilungsleiter Uwe Ehing ist wie Präsident Frank Günther überrascht von Wolfangels Rücktritt gewesen. „Das habe ich absolut nicht erwartet. Er hatte unsere Rückendeckung und wir hätten gern weiter mit ihm zusammen gearbeitet“, so Ehing auf SZ-Nachfrage. „Wir haben uns nicht im Ansatz Gedanken über eine Entlassung gemacht aufgrund der sportlichen Situation.“

Für die sei die Mannschaft hauptverantwortlich. „Vor allem die Leistungen gegen Kirchberg und zuletzt gegen Steinhausen waren richtig schlecht. Da hat es an allem gefehlt“, sagt Wackers Abteilungsleiter. „Die Situation ist brenzlig, aber keineswegs aussichtslos.“

Ehing nimmt Team in die Pflicht

Der Aufsteiger hat als Tabellenzwölfter nach 17 Spielen aktuell 18 Punkte (27:40 Tore) auf dem Konto und damit drei Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang, den derzeit der FV Olympia Laupheim II belegt, sowie auf den Neunten Schwendi und den Achten Muttensweiler/Hochdorf.

+„Die Mannschaft ist jetzt absolut gefordert. Da muss sich jetzt jeder gewaltig hinterfragen, ob er in den vergangenen Wochen genug getan hat und auch bereit ist, in den nächsten Wochen alles reinzuhauen“, so Ehing. „Die Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, die Klasse zu halten. Sie muss es nur abrufen wie beispielsweise in der Hinrunde.“

Duo übernimmt interimsweise

Giovane Eisler und Manuel Mohr werden laut dem Abteilungsleiter nun in dieser Woche interimsweise das Training leiten und das Team bei Bedarf auch am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel beim FV Olympia Laupheim II betreuen.

„Parallel dazu läuft die Suche nach einem neuen Chefcoach, der auch im Falle eines Abstiegs mit in die neue Saison geht“, erläutert der 47-Jährige. „Der soll schnellstmöglich gefunden werden.“