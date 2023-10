FC Bellamont landet Heimsieg

Der FC Bellamont hat in der Frauenfußball-Landesliga II den zweiten Saisonsieg eingefahren, der SV Alberweiler den mittlerweile siebten. Der SV Mietingen erreichte zum vierten Mal ein Unentschieden.

TSV Sondelfingen ‐ SV Mietingen 4:4 (2:3). Der SVM bot in der von vielen Zweikämpfen geprägten Partie eine gute Teamleistung. Jessica Ganz (5.) nutzte einen Fehler der TSV-Keeperin zum 0:1. Anna Grüninger (24.) glich nach einer Ecke per Kopf aus. Nach feinem Pass von Doreen Arnold markierte Leonie Miller (30.) das 1:2, SVM-Keeperin Teresa Dobler (31.) verhinderte per Glanzparade das 2:2. Das besorgte dann Tatjana Mang (43.), erneut nach einer Ecke. Im Gegenzug traf Leonie Miller (44.) aus gut 20 Metern zum 2:3-Halbzeitstand. Zu Beginn der zweiten Hälfte dominierte der SVM, doch Anna Grüninger (58.) vollendete einen Konter zum 3:3. Im Anschluss brachte Lisa Teufel (63.) die Heimelf erstmals in Führung. Doch Mietingen gab nicht auf. Mit einem Traumtor aus 30 Metern setzte Lena Winter (83.) den Schlusspunkt zum 4:4. Am kommenden Sonntag (Anstoß: 13 Uhr) hat der SVM den Tabellenzweiten SV Granheim zu Gast.

VfL Munderkingen ‐ SV Alberweiler 0:7 (0:5). Der SVA war von Beginn an spielbestimmend und ging durch Nina Seitz (7.) und Chiara Amzovski (11.) früh mit 2:0 in Führung. Auch danach blieb Alberweiler am Drücker und erhöhte durch Tore von Chiara Amzovski (20., 40.) und Sophia Gutermann (44.) bis zur Halbzeit auf 0:5. In Hälfte zwei verteidigte der VfL konsequenter und konnte dadurch einige Spielzüge der Gäste unterbinden. Nach einem Eckball von Theresa Hauler erzielte Jennifer Röding (67.) per Kopf das 0:6. Den Schlusspunkt zum 0:7 setzte Yvonne Fuchs (84.). Kommenden Sonntag hat der SVA spielfrei und empfängt erst am 29. Oktober den SV Oberreichenbach in der heimischen Hessenbühl-Arena.

FC Bellamont ‐ SV Unterjesingen 2:1 (2:1). Die Heimelf startete hochmotiviert, Lena Zwerger (7.) erzielte den Führungstreffer für den FCB. Unterjesingen antwortete mit dem 1:1 durch Sandra Petrusic (10.). In der turbulenten Anfangsphase markierte dann Mara Eschbach (16.) die 2:1-Führung für Bellamont. Im weiteren Verlauf des Spiels fielen danach, trotz einer hektischen Schlussphase, keine Tore mehr. Am nächsten Sonntag (Anstoß: 13 Uhr) gastiert der FC Bellamont nun beim SC Unterzeil-Reichenhofen.