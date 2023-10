FC Bellamont gewinnt torreiches Bezirksderby

Der FC Bellamont hat in der Frauenfußball-Landesliga II das Bezirksderby gegen den SV Mietingen gewonnen. Der SV Alberweiler bezwang den SV Oberreichenbach klar.

FC Bellamont ‐ SV Mietingen 6:4 (1:1). Von Beginn an setzte der SVM den FCB im Bezirksderby unter Druck und hatte in der ersten Viertelstunde leichte Feldvorteile. Johanna Dwornik (6.) und Jessica Ganz (9.) verpasste das 1:0 für den SVM. Das erzielte dann Bellamonts Mara Eschbach (14.) nach einem Eckball. In Minute 22 scheiterte Jessica Ganz an FCB-Torhüterin Emily Wart. Kurz darauf traf Ganz (38.) nach einer präzisen Flanke von Lena Winter zum 1:1. Im zweiten Durchgang schlug dann die Stunde von Kerstin Schneider (59., 63., 65., 69.), die Bellamont mit vier Treffern, darunter ein Hattrick, zur 5:1-Führung schoss. Lena Winter (70.) verkürzte mit einem Freistoßtor aus gut 40 Metern zum 5:2, Sarah Birk (71.) legte das 5:3 nach. Nach einem schön gespielten Querpass von Celin Stross, traf Mara Eschbach (90.) zum 6:3 für den FCB. Den Schlusspunkt setzte Leandra Saiger (90. +3.) mit einem Schuss in den Torwinkel zum 6:4-Endstand. Dadurch bleibt der SVM weiter ohne Sieg auf einem direkten Abstiegsplatz, während der FCB durch den dritten Sieg in Folge auf Rang sieben kletterte. Am kommenden Sonntag (Anpfiff: 10.30 Uhr) hat der SV Mietingen den Tabellenfünften SG Altheim zu Gast. Der FC Bellamont trifft am kommenden Sonntag auswärts auf den TSV Lustnau (Anstoß: 12 Uhr).

SV Alberweiler ‐ SV Oberreichenbach 6:0 (5:0). Der SV Alberweiler erwischte einen Blitzstart und lang nach 15 Minuten durch Tore von Jennifer Röding (4./15.) mit 2:0 vorn. Nina Seitz (21.) erhöhte auf 3:0, erneut Röding (22.) legte das 4:0 nach. Noch vor der Pause markierte Tamara Würstle (32.) das 5:0. In Halbzeit zwei konnte der SVA nicht mehr an die Leistung aus Durchgang eins anknüpfen, auch weil der Gegner sich noch mehr hinten reinstellte. Für den 6:0-Endstand sorgte schließlich Theresa Hauler (90.). Eigentlich hätte Alberweiler am Mittwoch im WFV-Pokal antreten müssen, doch der Gegner sagte wegen Spielerinnenmangels ab. So steht der SVA kampflos im Viertelfinale. In der Landesliga gastiert Alberweiler am kommenden Sonntag beim SV Unterjesingen (Anstoß: 13 Uhr).