Zehn wunderschöne Tage inklusive bestem Schützenwetter liegen nun hinter der Stadt Biberach. Insgesamt waren mehrere Zehntausend Menschen zu Gast auf dem Schützenfest. Es wurde viel, ausgelassen und überwiegend friedlich gefeiert. Lediglich ein paar Zwischenfälle trübten die Feststimmung ein wenig. Am Dienstagmorgen war es deshalb für die Schützendirektion und auch das DRK an der Zeit, ein kleines Fazit zum Biberacher Schützenfest 2023 zu ziehen. Insgesamt sind alle Beteiligten und Verantwortlichen sehr zufrieden mit dem Festverlauf und positiv gestimmt fürs kommende Jahr. Kleine Veränderungen könnte es dennoch geben.

„Wir hatten ein tolles und schön gelungenes Schützenfest“, sagt Rainer Fuchs, Vorsitzender der Stiftung Schützendirektion. „Gefühlt waren noch mehr Menschen da als in den vergangenen Jahren. Ich hatte auch das Gefühl, die Menschen haben das wieder einmal gebracht, da im vergangenen Jahr aufgrund der Corona–Pandemie doch nicht so ausgelassen gefeiert wurde.“ Auch die vielen Veranstaltungen, die Umzüge und der Rummel auf dem Gigelberg seien mehr als gut besucht gewesen. „Die Stimmung in der Stadt war wirklich sehr schön.“ Diese Rückmeldung habe die Schützendirektion auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern bekommen.

Sicherheitskonzept hat funktioniert

Viele Menschen ließen sich von dieser festlichen Stimmung in der Stadt mitreißen und erlebten zehn wunderschöne Tage auf dem Schützenfest. Aber, wo so viele Menschen zusammentreffen, kann es natürlich auch immer zu Ausschreitungen kommen, wie zum Beispiel am Sonntagmorgen vor dem Historischen Festzug an Bauernschützen.

Hier kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen fünf Männern, einer wurde dabei leicht verletzt. „Das ist nicht schön und wir hätten es uns anders gewünscht“, sagt Rainer Fuchs. „So ein Fest ist aber eben auch immer ein repräsentativer Spiegel der Gesellschaft. Dann stehen Menschen unter Alkoholeinfluss, sind vielleicht auch übernächtigt und es gibt Spannungen, die sich plötzlich entladen.“

Was dem Schützendirektor dabei wichtig ist: „Unser Fest ist eingebettet in ein tolles Sicherheitskonzept, das wunderbar gegriffen hat“, so Rainer Fuchs. „Die Polizei, die Sicherheitskräfte und auch das DRK und die Feuerwehr haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Zu keinem Zeitpunkt waren die Gäste, die da waren, in irgendeiner Form gefährdet.“

DRK hatte keine besonderen Vorkommnisse

Deshalb ist die Schützendirektion auch alle Beteiligten und Helferinnen und Helfern sehr dankbar, dieses unglaublich große Fest gemeinsam zu stemmen. „Es ist jedes Jahr eine große Herausforderung, die wir aber immer wieder aufs Neue mit voller Freude gemeinsam angehen“, so Fuchs.

Ein wichtiges Rädchen ist auch das Deutsche Rote Kreuz, das an den zehn Tagen rund um die Uhr im Einsatz war. Der Sanitätsdienst, der in der Innenstadt und auch dem Gigelberg mit der DRK–Wache, vor Ort war, hatte rund 430 Einsatzvorkommnisse zu bewältigen. „Täglich waren hier rund 35 Sanitäterinnen und Sanitäter im Einsatz“, sagt Michael Mutschler, Geschäftsführer des Rettungsdiensts beim DRK–Kreisverband Biberach. „Dabei handelte es sich überwiegend um Alkoholintoxikationen oder auch kleinere blutenden Wunden, also festtypische Vorkommnisse.“

Weit mehr als 30.000 Festabzeichen verkauft

Der Rettungsdienst musste für 63 Menschen gerufen werden, die dann ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, zehnmal war auch ein Notarzt beziehungsweise eine Notärztin dabei. „Aber auch das ist für ein so großes und langes Fest eigentlich ganz normal“, sagt Michael Mutschler und zieht ebenfalls ein positives Fazit: „Es war ein verhältnismäßig ruhiges Schützenfest und vergleichbar mit den Vorjahren, die Corona–Jahre ausgenommen.“

Wie viele Menschen genau an den zehn Tagen zu Gast auf dem Schützenfest waren, lässt sich nur schwer sagen: „Ich würde sagen, die Zahl bewegt sich in einem niedrigen sechsstelligen Bereich“, sagt der Vorsitzende der Stiftung Schützendirektion. In diesem Jahr mussten sogar die Festabzeichen nach ein paar Tagen nachbestellt werden, da diese ausverkauft waren. „Wir haben deutlich mehr als 30.000 Festabzeichen verkauft“, so Rainer Fuchs.

Gespräche zum Festzelt und Schützenbus geplant

Und da nach dem Fest auch immer vor dem Fest ist, beginnen im September auch schon wieder die Planungen und Vorbereitungen fürs Schützenfest 2024. Das Thema Schützenbus wird auf jeden Fall noch einmal besprochen und diskutiert werden und auch mit dem Thema Festzelt wird sich die Schützendirektion noch befassen: „Da müssen wir auch nochmals mit dem Betreiber ins Gespräch gehen und möglicherweise das Konzept überdenken.“ Denn gerade bei so einem schönen Wetter wie in diesem Jahr seien die Menschen vor allem mittags lieber draußen unterwegs als im Festzelt.

„Das Ständchen am Samstag haben wir von der Innenstadt auf den Gigelberg verlegt, das ist auch eine Wertschätzung für den Vergnügungsplatz und die vielen Schaustellerinnen und Schausteller“, sagt Fuchs. Schließlich möchte die Schützendirektion auch den Rummelplatz auf dem Gigelberg zum Ort des Geschehens machen.

Und für das kommende Jahr hat der Vorsitzende der Stiftung Schützendirektion nur einen Wunsch: „Dass Stadt, Umland und Schützendirektion auch weiter so Hand in Hand arbeiten wie bisher.“ Schließlich sei das Schützenfest ein gemeinsames Fest für alle Menschen, die sich eine kleine Auszeit von ihrem Alltag gönnen möchten und sorgenfrei durch die Schützenzeit gehen.